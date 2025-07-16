Kia Carens Clavis EV vs Windsor vs Creta Electric vs Harrier EV vs BE 6: आपके लिए कौन सही?

Kia Carens Clavis EV vs Windsor vs Creta Electric vs Harrier EV vs BE 6: किआ इंडिया ने अपने पहले मेड-इन-इंडिया इलेक्ट्रिक व्हीकल Carens Clavis EV को लॉन्च कर दिया है। यह देश की पहली मास-मार्केट 7 सीटर इलेक्ट्रिक गाड़ी है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹17.99 लाख रखी गई है। ऐसे में इस सेगमेंट में किआ के अलावा विंडसर, क्रेटा इलेक्ट्रिक, हैरियर ईवी और महिंद्रा की बीई 6 भी मौजूद है। चलिए डिटेल में जानते हैं इन कारों के बीच तुलना करते हैं।

बैटरी और रेंज

बैटरी और रेंज के मामले में Mahindra BE 6 इस सेगमेंट का लीडर है। Mahindra BE 6 दो बैटरी ऑप्शन के साथ आता है: 59kWh जो 535 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड रेंज और 79kWh जो 682 किलोमीटर की ARAI सर्टिफाइड रेंज देता है।

Tata Harrier.ev 75kWh बैटरी के साथ आता है जो ARAI सर्टिफाइड 627 किलोमीटर का रेंज देता है।

Kia Carens Clavis EV भी दो बैटरी ऑप्शन के साथ आता है: 42kWh जो 404 किलोमीटर की MIDC सर्टिफाइड रेंज और 51.4kWh जो 490 किलोमीटर की MIDC सर्टिफाइड रेंज देता है।

Hyundai Creta Electric भी दो बैटरी ऑप्शन 42kWh (390 किलोमीटर रेंज) और 51.4kWh (473 किलोमीटर रेंज) देता है।

MG Windsor Pro 52.9kWh बैटरी के साथ 449 किलोमीटर का रेंज देता है।

परफॉर्मेंस

एक्सेलरेशन और मोटर आउटपुट के मामले में, टाटा हैरियर और महिंद्रा BE6 परफॉर्मेंस में सबसे आगे हैं। हैरियर का डुअल-मोटर AWD सेटअप 504Nm का संयुक्त टॉर्क जनरेट करता है और केवल 6.3 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। BE6 का टॉप-स्पेक 79kWh वैरिएंट 281hp और 380Nm जनरेट करता है, जो परफॉर्मेंस बढ़ाने वाले "बूस्ट" मोड की मदद से 6.7 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है।

किआ कैरेंस क्लैविस EV, जो वैरिएंट के आधार पर 99kW या 126kW मोटर द्वारा संचालित है, 8.4 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेती है। क्रेटा इलेक्ट्रिक का टॉप-एंड वैरिएंट 126kW मोटर के साथ इसी परफॉर्मेंस को दर्शाता है, जो 7.9 सेकंड में 0-100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ लेता है। 134 बीएचपी और 200 एनएम टॉर्क के साथ एमजी विंडसर प्रो, हाई-स्पीड रोमांच के बजाय सिटी राइड के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करता है।

फीचर्स

सभी मॉडलों में फीचर-लोडेड केबिन एक खास आकर्षण हैं, लेकिन कुछ मॉडल्स में तो यह और भी बेहतर है। किआ की क्लैविस ईवी में बड़ा 26.62-इंच पैनोरमिक डिस्प्ले, वेंटिलेटेड फ्रंट सीटें, बोस 8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम, डुअल-पैन पैनोरमिक सनरूफ, AQI डिस्प्ले वाला एयर प्यूरीफायर, वायरलेस चार्जिंग और व्हीकल-टू-लोड (V2L) फ़ीचर्स हैं।

एमजी विंडसर प्रो 15.6-इंच टचस्क्रीन, 9-स्पीकर इनफिनिटी ऑडियो, फ़ॉक्स वुड ट्रिम के साथ डुअल-टोन इंटीरियर, पैनोरमिक रूफ और V2V/V2L चार्जिंग विकल्पों से प्रभावित करती है।

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक में डुअल 10.25-इंच स्क्रीन, रीसाइकल्ड मटीरियल से बना इको-फ्रेंडली इंटीरियर, 8-वे पावर्ड वेंटिलेटेड सीटें, शिफ्ट-बाय-वायर, कूल्ड ग्लव बॉक्स और जियो सावन इंटीग्रेशन के साथ एक प्रीमियम केबिन मिलता है।

टाटा हैरियर.ईवी 14.53-इंच हरमन नियो क्यूएलईडी स्क्रीन, जेबीएल डॉल्बी एटमॉस साउंड सिस्टम, आर्केड.ईवी के जरिए 25 से ज्यादा ऐप्स, पैनोरमिक वॉयस-कंट्रोल्ड सनरूफ, ड्राइवपे (कार में यूपीआई), और डीवीआर रिकॉर्डिंग के साथ रियर-व्यू ई-आईआरवीएम के साथ तकनीकी रूप से एक नया स्टैंडर्ड स्थापित करता है।

महिंद्रा बीई 6 भी दो 12.3-इंच फ्लोटिंग स्क्रीन, स्नैपड्रैगन 8295 प्रोसेसर, एआर हेड-अप डिस्प्ले और एयरक्राफ्ट-स्टाइल कंट्रोल पैनल व ड्राइव सिलेक्टर के साथ उतना ही आधुनिक अनुभव प्रदान करता है।

प्राइस

किआ कैरेंस क्लैविस ईवी की शुरुआती कीमत 17.99 लाख रुपये से शुरू होकर 24.49 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है।

हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक की शुरुआती कीमत भी 17.99 लाख रुपये से शुरू होकर 23.49 लाख रुपये तक जाती है।

एमजी विंडसर प्रो की शुरुआती कीमत 17.25 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से शुरू होकर 18.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक जाती है, जबकि छोटे बैटरी पैक वाली विंडसर की शुरुआती कीमत 13.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

टाटा हैरियर ईवी की शुरुआती कीमत 21.49 लाख रुपये है और इसके टॉप-एंड QWD वेरिएंट की कीमत 28.99 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

महिंद्रा BE 6 की कीमत बैटरी के आकार और कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर 18.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) से 26.90 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) तक है।

आप अपने जरूरत और बजट के हिसाब से अपने लिए बेस्ट कार चुन सकते हैं।