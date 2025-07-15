scorecardresearch
Newsऑटोटेस्ला के साथ VinFast की भी भारत में एंट्री! VF 7 और VF 6 प्रीमियम SUV की बुकिंग अब लाइव - अगस्त में होगा लॉन्च

भारतीय ग्राहक VinFast की वेबसाइट या शोरूम से ₹21,000 की पूरी तरह रिफंडेबल अमाउंट के साथ बुकिंग कर सकते हैं। दोनों मॉडल्स का ऑफिशियल लॉन्च अगस्त 2025 में होगा, जिसके बाद ये बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 15, 2025 11:58 IST

VinFast SUV: वियतनाम की प्रमुख इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast ने भारत में अपनी दो प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV: VF 7 और VF 6 के लिए बुकिंग शुरू कर दी है। खास बात यह है कि VinFast की यह घोषणा उसी दिन हुई है जब Tesla ने भारत में अपना कार लॉन्च किया है। VinFast की एंट्री के बाद ईवी बाजार में कंपीटिशन का नया दौर शुरू हो गया है।

भारत में VinFast की सहायक कंपनी VinFast Auto India ने देशभर में 13 डीलर पार्टनर्स के साथ पार्टनरशिप किया है, जिसके तहत 27 शहरों में 32 डीलरशिप स्थापित की जाएंगी। ये डीलरशिप सिर्फ मेट्रो शहरों तक सीमित नहीं रहेंगी, बल्कि उभरते ईवी बाजारों जैसे भोपाल, ग्वालियर, विजाग, कोयंबटूर, और झांसी में भी शुरू होंगी।

बुकिंग और लॉन्च प्लान

भारतीय ग्राहक VinFast की वेबसाइट या शोरूम से ₹21,000 की पूरी तरह रिफंडेबल अमाउंट के साथ बुकिंग कर सकते हैं। दोनों मॉडल्स का ऑफिशियल लॉन्च अगस्त 2025 में होगा, जिसके बाद ये बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे।

VinFast अपने वाहन तमिलनाडु के तूतीकोरिन प्लांट में असेंबल करेगा, जिसे $500 मिलियन के निवेश से लगाया गया है। पूर्ण क्षमता पर यह प्लांट सालाना 1.5 लाख वाहन बनाएगा और 3,500 लोगों को सीधा रोजगार देगा।

VF 7 और VF 6: स्टाइल और स्मार्ट टेक्नोलॉजी का मेल

VF 7 को प्रीमियम स्पेस और एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के साथ पेश किया गया है। इसमें Level 2 ADAS, बड़ा टचस्क्रीन, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, पैनोरमिक सनरूफ, वायरलेस चार्जिंग और सिग्नेचर एलईडी लाइटिंग दी गई है।

वहीं VF 6 को अधिक फैमिली-फ्रेंडली बनाया गया है, जिसमें इंट्यूटिव इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड फीचर्स, पैनोरमिक रूफ और Level 2 ADAS जैसे फीचर्स शामिल हैं।

VinFast Asia के CEO Pham Sanh Chau ने कहा कि Bharat Mobility Global Expo में हमें जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला, और हमें भरोसा है कि भारतीय ग्राहक इन मॉडल्स को न केवल प्रतिस्पर्धी पाएंगे, बल्कि इन्हें प्रेरणादायक भी मानेंगे।

EV इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए पार्टनरशिप

VinFast ने भारत में चार्जिंग नेटवर्क और आफ्टर-सेल्स सर्विस के लिए RoadGrid, myTVS और Global Assure से पार्टनरशिप किया है। ये पार्टनरशिप रियल-टाइम चार्जिंग, AI-ड्रिवन डायग्नोस्टिक्स और डिजिटल इंटीग्रेशन के साथ EV सपोर्ट सिस्टम तैयार करेंगी।

इसके साथ ही VinFast ने BatX Energies के साथ करार किया है, जो बैटरी रीसायक्लिंग और रीसोर्स रिकवरी में विशेषज्ञ है। कंपनी भारत में एक सर्कुलर बैटरी वैल्यू चेन स्थापित करने की दिशा में काम कर रही है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 15, 2025