Tata Stock: टाटा ग्रुप की कंपनी, तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड (Tejas Networks Ltd) के स्टॉक ने आज अपना 52 Week Low 364.50 रुपये को टच किया है।

स्टॉक आज बीएसई पर 395.70 रुपये पर खुला था और इसने आज अपने इंट्राडे लो 364.50 रुपये को टच किया जो इसका एक साल का निचला स्तर भी है। तेजस नेटवर्क के स्टॉक में आज 12 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है। फिलहाल दोपहर 2:40 बजे तक स्टॉक एनएसई पर 9.45% या 39.40 रुपये गिरकर 377.75 रुपये पर कारोबार कर रहा था और बीएसई पर शेयर 8.98% या 37.40 रुपये टूटकर 379.30 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

क्यों गिरा शेयर?

टाटा स्टॉक में यह गिरावट कंपनी द्वारा दिसंबर तिमाही (Q3) नतीजों के बाद आई है। अक्टूबर-दिसंबर तिमाही में कंपनी को 196.55 करोड़ रुपये का कंसॉलिडेटेड घाटा हुआ। एक साल पहले इसी तिमाही में कंपनी ने 165.67 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। मुनाफे से सीधे घाटे में जाने का असर शेयर पर साफ दिखा।

रेवेन्यू के मोर्चे पर भी तस्वीर कमजोर रही। Q3 में कंपनी की आय करीब 88 फीसदी गिरकर 306.79 करोड़ रुपये रह गई, जबकि दिसंबर 2024 तिमाही में यह आंकड़ा लगभग 2,642 करोड़ रुपये था। बिक्री में तेज गिरावट ने नतीजों को और दबाव में डाल दिया।

कंपनी ने घाटे की बड़ी वजह कम बिक्री बताई है। खास तौर पर सरकारी टेलीकॉम कंपनी BSNL से जुड़े ऑर्डर में देरी का असर पड़ा। Tejas Networks, CDOT-TCS कंसोर्टियम के तहत BSNL के 4G नेटवर्क की अहम सप्लायर रही है। कंपनी का कहना है कि वह नेटवर्क राउटर्स की सबसे बड़ी सप्लायर है।

तिमाही के दौरान BSNL से 18,000 साइट्स के लिए 1,526 करोड़ रुपये का परचेज ऑर्डर तय समय पर नहीं मिला। इसी देरी ने तिमाही नतीजों को कमजोर कर दिया और शेयर पर बिकवाली का दबाव बना।