इस स्मॉल कैप फार्मा कंपनी के लाखों शेयरों में कारोबार, हाल ही में मैनेजमेंट में हुआ है बदलाव - Details

सोमवार को शेयर बाजार में जारी ठीक-ठाक कारोबार के बीच आज हम आपको एक ऐसे स्मॉल कैप स्टॉक के बारे में बताएंगे जिसके लाखों इक्विटी शेयरों में आज ट्रेड हुआ है। यह कंपनी फार्मा सेक्टर में काम करती है और हाल ही में कंपनी ने अपने मैनेजमेंट में भी बदलाव किया था।

जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं उसका नाम है सिगाची इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इस कंपनी के शेयर में लगातार हलचल देखने को मिली है। आज स्टॉक दोपहर 2:26 बजे तक एनएसई पर 3.04% या 0.91 रुपये टूटकर 29 रुपये पर ट्रेड कर रहा था और बीएसई पर स्टॉक 2.78% या 0.83 रुपये गिरकर 29 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

बीएसई पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक दोपहर 2:23 बजे तक कंपनी के 1,04,574 (1.04 लाख) इक्विटी शेयरों में ट्रेड हुआ था।

कंपनी ने हाल ही में 5 जनवरी के अपने फाइलिंग में बताया था कि उसने अतुल धावले को नया चीफ पीपल ऑफिसर (CPO) नियुक्त किया है।

फाइलिंग के मुताबिक इस भूमिका में अतुल धावले कंपनी के बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट के साथ मिलकर काम करेंगे। उनका फोकस कंपनी की ग्रोथ के हिसाब से कर्मचारियों से जुड़ी रणनीति को मजबूत करना होगा। वे लीडरशिप डेवलपमेंट, संगठन की संरचना, टैलेंट मैनेजमेंट और कर्मचारियों की क्षमता बढ़ाने पर काम करेंगे। साथ ही, कंपनी के विस्तार के दौरान मजबूत कार्यसंस्कृति, भरोसे और जवाबदेही को बनाए रखने में उनकी अहम भूमिका होगी।

स्टॉक का निगेटिव रिटर्न

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 18 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 27 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 31 प्रतिशत से अधिक टूटा है। सालाना आधार पर देखें तो स्टॉक पिछले 1 साल में 38 प्रतिशत से अधिक टूटा है।