Newsशेयर बाज़ार₹900 करोड़ से कम के मार्केट कैप वाली इस कंपनी को एक साथ मिले 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट, निवेशकों की नजरें टिकीं

₹900 करोड़ से कम के मार्केट कैप वाली इस कंपनी को एक साथ मिले 3 बड़े कॉन्ट्रैक्ट, निवेशकों की नजरें टिकीं

Gaurav Kumar
Delhi, Jan 12, 2026 17:00 IST

859.28 करोड़ रुपये के मार्केट कैप वाली स्मॉल कैप कंपनी, क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज लिमिटेड (Krystal Integrated Services Ltd) ने आज एक साथ तीन बड़े ऑर्डर मिलने की जानकारी दी है। 

कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसे वसई-विरार सिटी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से ठोस वेस्ट मैनेजमेंट के लिए तीन बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिले हैं। ये सभी कॉन्ट्रैक्ट पांच साल की अवधि के हैं और इनकी कुल कीमत 152 करोड़ रुपये है।

कंपनी के मुताबिक, ये कॉन्ट्रैक्ट Vasai Virar City Municipal Corporation (VVCMC) ने दिए हैं। इनके तहत डोर-टू-डोर कचरा संग्रह, कचरे का अलग-अलग वर्गीकरण, ट्रांसपोर्टेशन, सड़क की सफाई और तय स्थानों पर कचरे के निपटान का काम शामिल है। कंपनी ने बताया कि यह पूरा काम सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 2016 के मुताबिक किया जाएगा।

इन ऑर्डर्स का दायरा प्रभाग C, F और G तक फैला है। कंपनी ने बताया कि प्रभाग C के लिए कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करीब 83 करोड़ रुपये है, प्रभाग F के लिए 111 करोड़ रुपये और प्रभाग G के लिए लगभग 81 करोड़ रुपये है। कंपनी ने साफ किया कि ये सभी कॉन्ट्रैक्ट उसके सामान्य कारोबार के तहत मिले हैं।

क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज ने यह भी कहा कि ये ऑर्डर किसी घरेलू संस्था से मिले हैं और इनमें कोई भी रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन शामिल नहीं है। 

कंपनी इंटीग्रेटेड फैसिलिटी मैनेजमेंट यानी IFM सेवाएं देती है। इसका कामकाज मुख्य रूप से हेल्थकेयर, एजुकेशन और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जैसे सेक्टर में फैला हुआ है, जहां इसकी मजबूत ऑपरेशनल मौजूदगी है।

हालांकि, हालिया तिमाही नतीजों में कंपनी का मुनाफा दबाव में रहा। Q2 FY26 में कंपनी का कंसॉलिडेटेड नेट प्रॉफिट 13 फीसदी घटकर 9.21 करोड़ रुपये रह गया। इस दौरान ऑपरेशंस से रेवेन्यू 6.5 फीसदी बढ़कर 283.40 करोड़ रुपये रहा, जबकि Q2 FY25 में यह स्तर कम था।

Krystal Integrated Services Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 3.64% या 23.20 रुपये टूटकर 615 रुपये पर बंद हुआ और एनएसई पर स्टॉक 1.39% या 8.70 रुपये टूटकर 615.20 रुपये पर बंद हुआ।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Gaurav
Jan 12, 2026