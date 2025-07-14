Hyundai Aura S AMT: हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (HMIL) ने अपनी पॉपुलर एंट्री-लेवल सेडान Aura का नया S AMT वेरिएंट लॉन्च किया है। ₹8,07,700 (एक्स-शोरूम) कीमत पर पेश किया गया यह वेरिएंट खासतौर पर युवा और वैल्यू-कॉन्शस ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जो स्टाइल, सेफ्टी और कंफर्ट को बिना ज्यादा खर्च किए हासिल करना चाहते हैं।

कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट और COO तरुण गर्ग ने लॉन्च पर कहा कि Aura S AMT वेरिएंट में एडवांस्ड ट्रांसमिशन को शामिल कर हमने स्मार्ट मोबिलिटी को और ज्यादा ग्राहकों के लिए सुलभ बनाने की दिशा में एक और कदम उठाया है।

Aura S AMT: टेक्नोलॉजी और सेफ्टी का शानदार कॉम्बिनेशन

Aura S AMT वेरिएंट में हुंडई का भरोसेमंद 1.2-लीटर Kappa पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो 82bhp की पावर और 114Nm टॉर्क देता है। इसे AMT (ऑटोमैटेड मैनुअल ट्रांसमिशन) के साथ जोड़ा गया है, जिससे शहर की ट्रैफिक में ड्राइविंग और भी आसान हो जाती है।

सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इस वेरिएंट में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC), हाईलाइन टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) जैसी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही LED DRLs, इलेक्ट्रिक फोल्डिंग ORVMs और टर्न इंडिकेटर्स इस कार को विजुअली भी अट्रैक्टिव बनाते हैं।

Aura सेगमेंट में देता है मजबूत टक्कर

Aura 2020 में लॉन्च हुआ था और यह Maruti Suzuki Dzire, Honda Amaze और Tata Tigor जैसे मॉडलों को सीधी टक्कर देता है। Aura दो इंजन विकल्पों में आता है- पेट्रोल और CNG.

पेट्रोल इंजन के साथ 5-स्पीड मैनुअल और AMT, जबकि CNG वेरिएंट में 68bhp पावर और मैनुअल/AMT गियरबॉक्स का विकल्प मिलता है।

Aura की कुल कीमत रेंज ₹6.54 लाख से ₹9.11 लाख (एक्स-शोरूम) के बीच है, जिससे यह एंट्री से लेकर प्रीमियम सब-कॉम्पैक्ट सेडान ग्राहकों को आकर्षित करता है। नया S AMT वेरिएंट इस रेंज के मीडिल में स्थित है और बेहतर फीचर्स व ट्रांसमिशन के साथ वैल्यू फॉर मनी साबित होता है।

Hyundai Aura S AMT उन ग्राहकों के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है जो कम बजट में ऑटोमैटिक गाड़ी लेना चाहते हैं लेकिन फीचर्स से समझौता नहीं करना चाहते। अपने प्राइस पॉइंट पर यह वेरिएंट एंट्री-लेवल सेडान सेगमेंट में एक स्मार्ट चॉइस के रूप में उभर सकता है।