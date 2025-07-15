scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsऑटोटेस्ला ने भारत में लॉन्च की अपनी पहली कार! ₹59.89 लाख (Ex-Showroom) में पेश किया Tesla Model Y - पूरी डिटेल यहां

टेस्ला ने भारत में लॉन्च की अपनी पहली कार! ₹59.89 लाख (Ex-Showroom) में पेश किया Tesla Model Y - पूरी डिटेल यहां

Tesla ने आखिरकार भारत में आधिकारिक रूप से दस्तक दे दी है। कंपनी ने अपने पहले मॉडल के तौर पर Model Y को भारत में लॉन्च किया है जिसकी डिलीवरी 2025 की तीसरी तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 15, 2025 11:12 IST
Tesla Model Y
Tesla Model Y

Tesla Model Y: दुनिया की सबसे चर्चित इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी Tesla ने आखिरकार भारत में आधिकारिक रूप से दस्तक दे दी है। कंपनी ने अपने पहले मॉडल के तौर पर Model Y को भारत में ₹59.89 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इसके साथ ही Tesla ने भारतीय बाजार में लक्जरी EV सेगमेंट में एंट्री की है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

दो वेरिएंट, एक प्लेटफॉर्म

Tesla Model Y भारत में फिलहाल Rear-Wheel Drive (RWD) वेरिएंट में उपलब्ध होगी। इसमें दो ऑप्शन दिए गए हैं:

Model Y RWD: ₹59.89 लाख

Model Y Long Range RWD: ₹67.89 लाख

टेस्ला ने भारतीय बाजार में प्राइस सेंसिटिविटी को देखते हुए RWD वेरिएंट से शुरुआत की है। हालांकि Long Range वर्जन की उपलब्धता से उन ग्राहकों को ऑप्शन मिलेगा जो अधिक ड्राइविंग रेंज चाहते हैं।

रेंज और परफॉर्मेंस

Model Y RWD की WLTC रेटेड रेंज 500 किमी है, जबकि Long Range वर्जन में यह बढ़कर 622 किमी हो जाती है। फास्ट चार्जिंग के मामले में RWD वर्जन सिर्फ 15 मिनट में 238 किमी की रेंज ऐड कर सकता है, जबकि Long Range वर्जन 267 किमी जोड़ता है।

एक्सेलेरेशन की बात करें तो Model Y RWD 5.9 सेकंड में 0 से 100 किमी/घंटा की रफ्तार पकड़ता है, वहीं Long Range वर्जन यह दूरी 5.6 सेकंड में तय करता है। दोनों वेरिएंट की टॉप स्पीड 201 किमी/घंटा है।

Tesla की भारत में मौजूदगी और डिलीवरी प्लान

Tesla का पहला शोरूम मुंबई के बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स में खुला है, जबकि दूसरा शोरूम नई दिल्ली में खोलने की योजना है। शुरुआत में Model Y मुंबई, दिल्ली और गुरुग्राम में उपलब्ध होगी। डिलीवरी 2025 की तीसरी तिमाही से शुरू होने की उम्मीद है।

फीचर्स और टेक्नोलॉजी से लैस केबिन

Model Y केबिन में 15.4-इंच फ्रंट टचस्क्रीन और 8-इंच रियर स्क्रीन, वेंटिलेटेड पावर्ड फ्रंट सीट्स, हीटेड और पावर्ड फोल्डिंग सेकंड रो, एम्बिएंट लाइटिंग (फुटवेल और डोर पॉकेट सहित), और 9 स्पीकर ऑडियो सिस्टम शामिल हैं। सभी लाइट्स फुल एलईडी हैं।

Tesla Model Y की लॉन्चिंग भारतीय EV मार्केट के लिए एक माइलस्टोन है। कीमत के लिहाज से यह प्रीमियम है, लेकिन फीचर्स, रेंज और Tesla ब्रांड वैल्यू के चलते यह सेगमेंट में एक नई परिभाषा तय कर सकती है।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 15, 2025