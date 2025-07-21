scorecardresearch
इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹69.90 लाख रखी गई है। इसकी बुकिंग ₹1 लाख के टोकन अमाउंट पर MG Select की वेबसाइट और देश के 13 शहरों में बने एक्सपीरियंस सेंटर्स पर शुरू हो चुकी है। कंपनी ने बताया कि इसकी डिलीवरी 10 अगस्त 2025 से शुरू होगी।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jul 21, 2025 15:05 IST
MG M9
MG M9 - The Presidential Limousine Launched: जेएसडब्ल्यू एमजी मोटर इंडिया ने आज अपनी नई प्रीमियम ब्रांड MG Select के तहत पहली लग्जरी इलेक्ट्रिक कार MG M9 – The Presidential Limousine को लॉन्च कर दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत ₹69.90 लाख रखी गई है। इसकी बुकिंग ₹1 लाख के टोकन अमाउंट पर MG Select की वेबसाइट और देश के 13 शहरों में बने एक्सपीरियंस सेंटर्स पर शुरू हो चुकी है। कंपनी ने बताया कि इसकी डिलीवरी 10 अगस्त 2025 से शुरू होगी।

MG M9 को 90-kWh NMC बैटरी से पावर मिलता है, जो 548 किमी की सर्टिफाइड रेंज देती है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर 245bhp और 350Nm टॉर्क जनरेट करती है। 30 मिनट में 30% से 80% तक फास्ट चार्जिंग संभव है। साथ में 11-kW वॉल चार्जर और 3.3-kW पोर्टेबल चार्जर भी दिया जा रहा है। 

डिजाइन और फीचर्स की बात करें तो MG M9 अंदर से एक लग्जरी अनुभव देता है। इसमें 16-वे अडजस्टेबल, वेंटिलेटेड, हीटेड और 8 मसाज फंक्शंस वाले प्रेसिडेंशियल सीट्स हैं, जिन्हें इंटेलिजेंट आर्म रेस्ट से कंट्रोल किया जा सकता है। 13-स्पीकर प्रीमियम ऑडियो सिस्टम, 64-कलर एंबियंट लाइटिंग, ड्यूल सनरूफ और 1720 लीटर स्टोरेज इसे और प्रीमियम बनाते हैं।

बाहरी लुक में बोल्ड ट्रैपेजॉइडल ग्रिल, स्प्लिट LED हेडलाइट्स और वॉटरफॉल स्टाइल रियर LED लाइट बार का इस्तेमाल हुआ है। 19-इंच के ContiSeal सेल्फ-सीलिंग टायर अतिरिक्त सुरक्षा और सुविधा देते हैं।

सुरक्षा के लिहाज से, M9 यूरो NCAP और ANCAP दोनों से 5-स्टार रेटिंग के साथ आती है। इसमें 7 एयरबैग्स, लेवल 2 ADAS और ड्राइवर मॉनिटरिंग सिस्टम शामिल हैं।

JSW MG Motor India के मैनेजिंग डायरेक्टर अनुराग मेहरोत्रा ने कहा कि MG M9 भारत में लग्जरी और सस्टेनेबल मोबिलिटी की नई शुरुआत है। यह कार तकनीकी उत्कृष्टता और प्रीमियम डिजाइन का प्रतीक है। MG M9 को विशेष रूप से 14 MG Select एक्सपीरियंस सेंटर्स के जरिए बेचा जाएगा, जो एक पर्सनलाइज्ड और इमर्सिव कस्टमर जर्नी प्रदान करेंगे।

