एंबर एंटरप्राइजेज करेगी इजराइली कंपनी में बड़ा निवेश! शेयरों ने लगाई 2% की छलांग - Details
बीएसई पर एंबर का कुल मार्केट कैप ₹25,017 करोड़ पहुंच गया, और बीएसई के डेटा के मुताबिक दोपहर 12:25 बजे तक 5,208 शेयरों में ट्रेड हुआ था कंपनी का स्टॉक पिछले एक साल में 68.60% और दो साल में 203.45% बढ़ा है।
Amber Enterprises Share Price: सोमवार को एंबर एंटरप्राइजेज (Amber Enterprises) के शेयर 2.13% बढ़कर ₹7421 पर पहुंच गए, जब कंपनी ने इजराइल की पब्लिक कंपनी यूनिट्रॉनिक्स (1989) लिमिटेड में कंट्रोलिंग हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की। यह अधिग्रहण एंबर की इलेक्ट्रॉनिक्स यूनिट ILJIN इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए किया जाएगा।
ILJIN ने यूनिट्रॉनिक्स में 40.24% हिस्सेदारी खरीदने के लिए FIMI Opportunity V, KP और यूनिट्रॉनिक्स के प्रमुख हाइम शामी के साथ पार्टनरशिप किया है। अधिग्रहण के बाद, एंबर और शामी मिलकर कंपनी में कुल 45.13% हिस्सेदारी के मालिक बनेंगे। यह सौदा 15.6 करोड़ इजराइली न्यू शेकेल (₹404 करोड़) में होगा और इसे अगले 60 बिजनेस दिनों में पूरा किया जाएगा।
एंबर ने इस अधिग्रहण को अपने इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन की रणनीति के तहत बताया, जिसका लक्ष्य इंडस्ट्रियल एप्लिकेशन्स में विस्तार करना है। कंपनी का कहना है कि यह कदम भारतीय बाजार में उसकी प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति को मजबूत करेगा और उसे US और यूरोप जैसे बाजारों में एंट्री दिलाएगा।
1989 में स्थापित यूनिट्रॉनिक्स इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोडक्ट बनाती है, जिसमें प्रोग्रामेबल लॉजिक कंट्रोलर्स (PLC), ह्यूमन-मशीन इंटरफेस (HMI), SaaS सॉल्यूशन्स जैसे UniCloud और इंडस्ट्रियल IoT शामिल हैं। 2024 में कंपनी ने $57 मिलियन की इनकम दर्ज की, जिसमें 30% से अधिक EBITDA मार्जिन रहा। उसकी मार्केट कैपिटलाइज़ेशन फिलहाल $110 मिलियन है।
हीटिंग और वेंटिलेशन प्रोडक्ट बनाने वाली एंबर एंटरप्राइजेज घरेलू उपकरणों से लेकर ऑटो पार्ट्स और इंडस्ट्रियल कंपोनेंट्स तक विस्तृत पोर्टफोलियो रखती है। यह अधिग्रहण उसे इंडस्ट्री 4.0 सॉल्यूशन्स के क्षेत्र में मजबूती से स्थापित करेगा।
Amber Enterprises Share Price
खबर लिखे जानें तक दोपहर 12:51 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 2.49% या 181.20 रुपये की तेजी के साथ 7447 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 2.42% या 176 रुपये की तेजी के साथ 7,449.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।