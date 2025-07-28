scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारShanti Gold IPO GMP: रिटेल निवेशक सबसे ज्यादा लगा रहे हैं पैसा! 29 जुलाई तक है मौका - चेक करें लेटेस्ट जीएमपी सहित सभी डिटेल

Shanti Gold IPO GMP: रिटेल निवेशक सबसे ज्यादा लगा रहे हैं पैसा! 29 जुलाई तक है मौका - चेक करें लेटेस्ट जीएमपी सहित सभी डिटेल

अब तक Qualified Institutional Buyers (QIBs) ने इसे 0.01 गुना, Non-Institutional Investor (NIIs) ने इसे 1.09 गुना और Retail Individual Investor ने अब तक 1.84 गुना सब्सक्राइब किया है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 28, 2025 11:51 IST

Shanti Gold IPO GMP: ज्वेलरी निर्माता कंपनी शांति गोल्ड इंटरनेशनल (Shanti Gold International) के आईपीओ को सब्सक्राइब करने का आज दूसरा दिन है। ₹360.11 करोड़ का यह आईपीओ पुरी तरह से फ्रेश इश्यू है जहां कंपनी 1.81 इक्विटी शेयरों की पेशकश कर रही है। 28 जुलाई सुबह 11 बजे तक इस ऑफर को कुल 1.16 गुना सब्सक्रिप्शन मिला है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

अब तक Qualified Institutional Buyers (QIBs) ने इसे 0.01 गुना, Non-Institutional Investor (NIIs) ने इसे 1.09 गुना और Retail Individual Investor ने अब तक 1.84 गुना सब्सक्राइब किया है।

अगर इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो यह पिछले दो दिनों से (26,27) से स्थिर है। चलिए जानते हैं कितना है इसका लेटेस्ट जीएमपी और अन्य आईपीओ डिटेल्स।

Shanti Gold IPO Dates

यह इश्यू बीते 25 जुलाई को खुला था जो कल यानी मंगलवार 29 जुलाई को बंद हो रहा है। 

Shanti Gold IPO Price Band

इस आईपीओ के लिए कंपनी ने 189-199 रुपये का प्राइस बैंड तय किया है।

Shanti Gold IPO Lot Size 

कंपनी ने इस आईपीओ के लिए 75 शेयरों का एक लॉट तय किया है। इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,175 का निवेश करना होगा।

Shanti Gold IPO Allotment Date

इस आईपीओ का अलॉटमेंट बुधवार 30 जुलाई को हो सकता है। 

Shanti Gold IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रैक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का लेटेस्ट जीएमपी आज सुबह 10:58 बजे तक 38 रुपये है। पिछले दो दिनों 26,27 को भी इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम 38 रुपये ही था।

लेटेस्ट जीएमपी के मुताबिक इस आईपीओ की लिस्टिंग 19.10% के प्रीमियम के साथ ₹237 पर हो सकती है। 

Shanti Gold International के बारे में 

कंपनी गोल्ड ज्वेलरी के मैन्यूफैक्चरिंग बिजनेस में साल 2003 से लगी हुई है। कंपनी हाई क्वालिटी वाले 22kt सीजेड कास्टिंग सोने के आभूषण बनाती है, जो डिजाइन और उत्पादन में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी हाई क्वालिटी वाले, जटिल रूप से डिजाइन किए गए ज्वेलरी की एक विस्तृत श्रृंखला भी प्रदान करती है, जिसमें चूड़ियां, अंगूठियां, हार और सेट शामिल हैं, जो खास अवसरों, शादियों, उत्सवों और डेली पहनने के लिए विभिन्न प्राइस प्वाइंट पर सही हैं।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 28, 2025