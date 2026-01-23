iPhone Tips & Tricks: बिना ब्लॉक किए चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स की कॉल और नोटिफिकेशन को ऐसे करें साइलेंट

कई बार ऐसा होता है जब आप किसी को पूरी तरह ब्लॉक नहीं करना चाहते, लेकिन उसकी बार-बार आने वाली कॉल या मैसेज से थोड़ी राहत चाहते हैं। अच्छी बात यह है कि Apple के iPhone में ऐसे आसान फीचर हैं, जिनसे आप चुनिंदा कॉन्टैक्ट्स की कॉल और नोटिफिकेशन को साइलेंट कर सकते हैं। आज हम आपको ऐसे दो तरीके बताएंगे जिससे आप आसानी से ऐसा कर सकेंगे।

पहला तरीका - Focus Mode

फोकस मोड आपको यह तय करने की आजादी देता है कि किन लोगों की कॉल या नोटिफिकेशन आपको नहीं चाहिए।

सबसे पहले iPhone में Settings खोलें और Focus पर टैप करें।

ऊपर दाईं तरफ दिए गए प्लस (+) आइकन पर टैप कर नया कस्टम Focus Mode बनाएं। इसे अपनी पसंद का नाम दें और Next दबाएं।

अब People सेक्शन में जाकर Silence Notifications From चुनें और Add People पर टैप करें। यहां उन कॉन्टैक्ट्स को चुन लें, जिनकी कॉल या नोटिफिकेशन आप म्यूट करना चाहते हैं। सलेक्ट करने के बाद Done पर टैप करें।

इस Focus Mode को चालू करने के लिए स्क्रीन नीचे से स्वाइप कर Control Center खोलें। Focus बटन को कुछ देर दबाएं और अपना बनाया हुआ Focus Mode चुन लें। जब तक यह Mode ऑन रहेगा, चुने गए कॉन्टैक्ट्स की कॉल और नोटिफिकेशन साइलेंट रहेंगी।

जब चाहें, Focus Mode बंद करके आप फिर से कॉल लेना शुरू कर सकते हैं।

दूसरा तरीका - Silent Ringtone

अगर आप किसी खास व्यक्ति की कॉल हमेशा साइलेंट रखना चाहते हैं, तो उसके लिए Silent Ringtone सबसे आसान तरीका है।

इसके लिए Contacts ऐप खोलें और उस कॉन्टैक्ट को चुनें, जिसे आप साइलेंट करना चाहते हैं।

ऊपर Edit पर टैप करें और नीचे स्क्रॉल कर Ringtone चुनें।

अब Tone Store में जाकर Silent Ringtone खोजें। रिंगटोन चुनने के बाद Assign to a Contact पर टैप करें और उसी कॉन्टैक्ट को सिलेक्ट करें।

इसके बाद Set as Ringtone दबाएं। अब जब भी इस कॉन्टैक्ट की कॉल आएगी, फोन बजेगा नहीं।

इन दोनों तरीकों से आप बिना किसी को ब्लॉक किए, अपने iPhone को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं।