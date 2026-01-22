scorecardresearch
सामने आई ऑफिशियल लॉन्च डेट! भारत में इस दिन आएगा Redmi Note 15 Pro सीरीज

इस महीने की शुरुआत में स्टैंडर्ड रेडमी नोट 15 लॉन्च करने के बाद, अब कंपनी इसके प्रीमियम मॉडल पेश करेगी। इस सीरीज में दो फोन- Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ शामिल होने की उम्मीद है।

Gaurav Kumar
Delhi,UPDATED: Jan 22, 2026 17:17 IST
Redmi Note 15 Pro

Redmi Note 15 Pro: शाओमी (Xiaomi) ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वो भारत में 29 जनवरी को Redmi Note 15 Pro सीरीज लॉन्च होने जा रही है।

इस महीने की शुरुआत में स्टैंडर्ड रेडमी नोट 15 लॉन्च करने के बाद, अब कंपनी इसके प्रीमियम मॉडल पेश करेगी। इस सीरीज में दो फोन- Redmi Note 15 Pro और Redmi Note 15 Pro+ शामिल होने की उम्मीद है। हालांकि ये मॉडल दूसरे देशों में पहले ही आ चुके हैं, लेकिन शाओमी ने संकेत दिया है कि भारतीय वेरिएंट में कुछ खास बदलाव देखने को मिल सकते हैं।

कैमरा

इस साल शाओमी का मुख्य फोकस कैमरा पर है। कंपनी ने कहा की है कि रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज में 200 मेगापिक्सल (MP) का मेन कैमरा होगा, जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबिलाइज़ेशन (OIS) के साथ आएगा।

इसमें एआई-असिस्टेड इमेज प्रोसेसिंग और 4K वीडियो रिकॉर्डिंग जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा, फोन की मजबूती को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं।

बैटरी

दमदार बैटरी और फास्ट चार्जिंग बैटरी के मामले में भी यह सीरीज काफी आगे है। रेडमी नोट 15 प्रो सीरीज में 6,500mAh की बड़ी बैटरी मिल सकती है। प्रो+ मॉडल में 100W की सुपरफास्ट चार्जिंग और रिवर्स चार्जिंग की सुविधा होगी। कंपनी का कहना है कि यह बैटरी लंबे समय तक चलेगी और एक दिन से ज्यादा का बैकअप आसानी से देगी।

प्रोसेसर

प्रोसेसर और स्क्रीन परफॉर्मेंस के लिए प्रो+ वेरिएंट में Snapdragon 7s Gen 4 प्रोसेसर दिया जा सकता है, जबकि स्टैंडर्ड प्रो मॉडल में MediaTek Dimensity 7400 Ultra चिपसेट होने की उम्मीद है।

फोन को ठंडा रखने के लिए इसमें 'आइसलूप' कूलिंग सिस्टम लगाया गया है। फोन में 6.83 इंच की एमोलेड (AMOLED) स्क्रीन होगी, जिसकी ब्राइटनेस 3,200 निट्स तक जाएगी। साथ ही, इसमें 24GB तक की बड़ी रैम (वर्चुअल रैम मिलाकर) का विकल्प भी मिल सकता है।

प्राइस

कीमत और उपलब्धता हालांकि शाओमी ने अभी कीमतों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन माना जा रहा है कि रेडमी नोट 15 प्रो की शुरुआती कीमत भारत में 30,000 रुपये के आसपास हो सकती है।

