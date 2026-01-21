आपके कंटेंट को बना देगा प्रोफेशनल! ये हैं iPhone के लिए बेस्ट फ्री वीडियो एडिटिंग ऐप्स

Best Free Video Editing Apps for iPhone: आजकल वीडियो कंटेंट क्रिएटर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। लोग अपने आईफोन से कंटेंट शूट कर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डालकर अच्छा पैसा कमा रहे हैं। ऐसे में अगर आप भी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं तो आपके पास एक अच्छा वीडियो एडिटिंग ऐप होना जरूरी है जिससे आपके कंटेंट में जान आ सके।

चाहे आप इंस्टाग्राम रील्स बनाते हों, यूट्यूब के लिए व्लॉग शूट करते हों या बस अपनी यादों को संजोना चाहते हों, एक अच्छा वीडियो एडिटर आपके काम को प्रोफेशनल लुक देता है। साल 2026 में आईफोन के लिए कई ऐसे ऐप्स मौजूद हैं जो फ्री में शानदार फीचर्स दे रहे हैं।

1. कैपकॉट (CapCut)

कैपकॉट मौजूदा समय में आईफोन यूजर्स की पहली पसंद बना हुआ है। इसकी सबसे बड़ी खासियत इसका बेहद सरल इंटरफेस है। इसमें आपको ढेरों रेडी-टू-यूज टेम्पलेट्स मिलते हैं, जो एडिटिंग की प्रक्रिया को काफी तेज बना देते हैं। 2026 के अपडेट्स में इसमें एआई-आधारित ऑटो-कैप्शन और बैकग्राउंड रिमूवल जैसे फीचर्स को और भी सटीक बना दिया गया है। म्यूजिक लाइब्रेरी और ट्रेंडिंग फिल्टर्स के मामले में इस ऐप का कोई मुकाबला नहीं है।

2. वीएन वीडियो एडिटर (VN Video Editor)

अगर आप बिना किसी वॉटरमार्क के एक प्रोफेशनल एडिटिंग एक्पीरियंस चाहते हैं, तो 'वीएन एडिटर' एक बेहतरीन ऑप्शन है। यह ऐप खासकर उन लोगों के लिए है जो टाइमलाइन पर बारीकी से काम करना पसंद करते हैं। इसमें मल्टी-ट्रैक एडिटिंग की सुविधा मिलती है, जिससे आप वीडियो, ऑडियो और टेक्स्ट की अलग-अलग लेयर्स को आसानी से मैनेज कर सकते हैं। इसकी कर्व शिफ्टिंग और की-फ्रेम एनिमेशन जैसी सुविधाएं इसे अन्य फ्री ऐप्स से अलग बनाती हैं।

3. इंशाॉट (InShot)

इंशॉट अपनी सादगी के लिए जाना जाता है। अगर आपको चलते-फिरते तुरंत वीडियो एडिट करके पोस्ट करना है, तो यह ऐप सबसे ज्यादा कारगर है। इसमें वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो बदलना (जैसे 9:16 या 1:1) बेहद आसान है। हालांकि इसके कुछ खास स्टिकर्स और इफेक्ट्स के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन की जरूरत होती है, लेकिन इसका मुफ्त वर्जन भी एक बेसिक यूजर की सभी जरूरतों को पूरा करने में सक्षम है।

4. एप्पल क्लिप्स (Apple Clips)

आईफोन का अपना 'क्लिप्स' ऐप अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है, लेकिन छोटे और मजेदार वीडियो बनाने के लिए यह बहुत शानदार है। इसमें 'लाइव टाइटल्स' का फीचर है, जो आपके बोलते ही स्क्रीन पर टेक्स्ट लिख देता है। यह ऐप पूरी तरह से फ्री है और इसमें कोई विज्ञापन या वॉटरमार्क नहीं आता। बच्चों के वीडियो या क्विक मैसेज भेजने के लिए यह एक बेहतरीन टूल है।

5. गोप्रो क्विक (GoPro Quik)

अगर आपके पास एडिटिंग के लिए समय कम है, तो 'क्विक' ऐप आपके लिए जादू की तरह काम करता है। यह आपके फोटो और वीडियो क्लिप्स को खुद-ब-खुद म्यूजिक के साथ सिंक कर देता है और एक बेहतरीन सिनेमाई वीडियो तैयार कर देता है। इसकी ऑटो-एडिटिंग क्षमता 2026 में काफी एडवांस हो चुकी है, जो आपकी गैलरी से बेहतरीन शॉट्स को पहचान कर उन्हें एक कहानी के रूप में पिरो देती है।