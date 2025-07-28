Stock to BUY: लंच बॉक्स, बोतल, कंटेनर इत्यादि जैसे घरेलू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी सेलो वर्ल्ड (Cello World Ltd) के शेयर में बड़ी तेजी आने वाली है। यह भविष्यवाणी घरेलू ब्रोकरेज फर्म LKP Securities ने आज अपनी रिपोर्ट में की है। वर्तमान में खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर लगभग सपाट करोबार कर रहा है लेकिन ब्रोकरेज को भरोसा है की शेयर में 29% की तेजी आ सकती है।

सेलो वर्ल्ड पर ब्रोकरेज LKP Securities ने अपनी कवरेज को शुरू करते हुए लिखा की सेलो वर्ल्ड लिमिटेड एक डायवर्सिफाइड कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है जिसकी उपस्थिति उपभोक्ता घरेलू सामान (68.4%), लेखन उपकरण (14.4%), और मोल्डेड फर्नीचर (17.2%) में है। ब्रोकरेज ने कहा कि सेलो ब्रांड की विरासत के बल पर, कंपनी ने ओपलवेयर, कांच के बर्तन और स्टेनलेस स्टील के पेय पदार्थों जैसे प्रीमियम क्षेत्रों में विस्तार किया है, जिसे 77% इंटरनल मैन्यूफैक्चरिंग और 1.5 लाख से अधिक आउटलेट नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। विकास के प्रमुख कारकों में ओपलवेयर और कांच के बर्तन जैसी हाई-मार्जिन श्रेणियों में क्षमता विस्तार, आयात प्रतिबंधों के बीच स्टीलवेयर में रणनीतिक प्रवेश, और लेखन उपकरण क्षेत्र में क्रमिक सुधार शामिल हैं।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निकट भविष्य में मांग में उतार-चढ़ाव के बावजूद, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत बना हुआ है और लगभग 24-26% EBITDA मार्जिन, 77% इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग और 1.5 लाख से ज्यादा आउटलेट्स तक पहुंच है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25-27E के दौरान राजस्व में 14%/16%/15% की वृद्धि होगी और RoE/RoCE 17%/18% रहेगा।

ब्रोकरेज ने अपनी कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है और अगले 12 महीने के लिए इसका टारगटे प्राइस 768 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को अनुमान है कि शेयर अपने CMP 595 से 29% तक ऊपर जा सकता है।

कंपनी का शेयर सुबह 11:05 बजे तक बीएसई पर 0.34% या 2 रुपये की तेजी के साथ 598 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.43% या 2.55 रुपये की तेजी के साथ 597.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

