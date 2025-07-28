scorecardresearch
बड़ी भविष्यवाणी! इस शेयर में आ सकती है 29% की बड़ी रैली - समय रहते खरीद लिया तो इतना मुनाफा होगा - Details

यह भविष्यवाणी घरेलू ब्रोकरेज फर्म LKP Securities ने आज अपनी रिपोर्ट में की है। वर्तमान में खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर लगभग सपाट करोबार कर रहा है लेकिन ब्रोकरेज को भरोसा है की शेयर में 29% की तेजी आ सकती है।

Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 28, 2025 11:13 IST

Stock to BUY:  लंच बॉक्स, बोतल, कंटेनर इत्यादि जैसे घरेलू प्रोडक्ट बनाने वाली कंपनी सेलो वर्ल्ड (Cello World Ltd) के शेयर में बड़ी तेजी आने वाली है। यह भविष्यवाणी घरेलू ब्रोकरेज फर्म LKP Securities ने आज अपनी रिपोर्ट में की है। वर्तमान में खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर लगभग सपाट करोबार कर रहा है लेकिन ब्रोकरेज को भरोसा है की शेयर में 29% की तेजी आ सकती है। 

सेलो वर्ल्ड पर ब्रोकरेज LKP Securities ने अपनी कवरेज को शुरू करते हुए लिखा की सेलो वर्ल्ड लिमिटेड एक डायवर्सिफाइड कंज्यूमर ड्यूरेबल कंपनी है जिसकी उपस्थिति उपभोक्ता घरेलू सामान (68.4%), लेखन उपकरण (14.4%), और मोल्डेड फर्नीचर (17.2%) में है। ब्रोकरेज ने कहा कि सेलो ब्रांड की विरासत के बल पर, कंपनी ने ओपलवेयर, कांच के बर्तन और स्टेनलेस स्टील के पेय पदार्थों जैसे प्रीमियम क्षेत्रों में विस्तार किया है, जिसे 77% इंटरनल मैन्यूफैक्चरिंग और 1.5 लाख से अधिक आउटलेट नेटवर्क का समर्थन प्राप्त है। विकास के प्रमुख कारकों में ओपलवेयर और कांच के बर्तन जैसी हाई-मार्जिन श्रेणियों में क्षमता विस्तार, आयात प्रतिबंधों के बीच स्टीलवेयर में रणनीतिक प्रवेश, और लेखन उपकरण क्षेत्र में क्रमिक सुधार शामिल हैं।

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि निकट भविष्य में मांग में उतार-चढ़ाव के बावजूद, कंपनी का फंडामेंटल मजबूत बना हुआ है और लगभग 24-26% EBITDA मार्जिन, 77% इन-हाउस मैन्युफैक्चरिंग और 1.5 लाख से ज्यादा आउटलेट्स तक पहुंच है। ब्रोकरेज का अनुमान है कि वित्त वर्ष 25-27E के दौरान राजस्व में 14%/16%/15% की वृद्धि होगी और RoE/RoCE 17%/18% रहेगा। 

Cello World Share Price Target

ब्रोकरेज ने अपनी कवरेज को शुरू करते हुए BUY कॉल दिया है और अगले 12 महीने के लिए इसका टारगटे प्राइस 768 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज को अनुमान है कि शेयर अपने CMP 595 से 29% तक ऊपर जा सकता है। 

Cello World Share Price

कंपनी का शेयर सुबह 11:05 बजे तक बीएसई पर 0.34% या 2 रुपये की तेजी के साथ 598 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.43% या 2.55 रुपये की तेजी के साथ 597.90 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
