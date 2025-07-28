scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारफटाफट खरीद लीजिए बजाज ग्रुप का ये दिग्गज शेयर! 15% से ज्यादा उछलने वाला ये है शेयर - जेएम फाइनेंशियल ने लगाया बड़ा दांव

फटाफट खरीद लीजिए बजाज ग्रुप का ये दिग्गज शेयर! 15% से ज्यादा उछलने वाला ये है शेयर - जेएम फाइनेंशियल ने लगाया बड़ा दांव

बीते शुक्रवार को कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट जारी किया था जिसके बाद आज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने इसपर अपनी रिपोर्ट जारी की है और साथ ही में इस शेयर पर 15.8% के अपसाइड की बड़ी भविष्यवाणी की है।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 28, 2025 10:41 IST

Bajaj Finserv Share Price: कारोबारी हफ्ते के पहले दिन शेयर बाजार में भारी अस्थिरता देखने को मिल रही है। इस बीच बजाज ग्रुप की होल्डिंग कंपनी बजाज फिनसर्व (Bajaj Finserv) के शेयरों में आज 1% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। बीते शुक्रवार को कंपनी ने अपना Q1 रिजल्ट जारी किया था जिसके बाद आज ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने इसपर अपनी रिपोर्ट जारी की है और साथ ही में इस शेयर पर 15.8% के अपसाइड की बड़ी भविष्यवाणी की है।

advertisement

Bajaj Finserv पर JM Financial की राय

जेएम फाइनेंशियल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बजाज फिनसर्व की बीमा सहायक कंपनियों ने पहली तिमाही के मजबूत नतीजे और स्थिर दृष्टिकोण की घोषणा की, जबकि BAF ने एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ते तनाव की चेतावनी दी थी। BAGIC (बजाज आलियांज जनरल इंश्योरेंस कंपनी) ने स्थिर नेट अर्जित प्रीमियम (एनईपी) दर्ज किया, जिसका संयुक्त रेश्यो (सीओआर) 103.6% (बिना 1/एन के 102.5%, 120 आधार अंकों का समान-से-समान सुधार) रहा। मजबूत निवेश लाभ के साथ, PAT सालाना आधार पर 15% बढ़कर 6.6 अरब रुपये हो गया, और कंपनी ने 21.4% का निवेश-पूर्व लाभ (आरओई) दिया।

ब्रोकरेज ने आगे कहा कि जीवन बीमा सहायक कंपनी ने APE में 13% की एनुअल गिरावट के बावजूद, मार्जिन पर अपना ध्यान केंद्रित रखते हुए, 39% एनुअल VNB ग्रोथ दर्ज की और ₹1.45 बिलियन तक पहुंच गई। 

Bajaj Finserv Share Price Target

ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में इस शेयर पर BUY कॉल देते हुए इसका टारगेट प्राइस 2300 रुपये का दिया है। ब्रोकरेज ने इस शेयर का CMP 1986 मानते हुए 15.8% के अपसाइड की बड़ी भविष्यवाणी की है।

Bajaj Finserv Share Price

सुबह 10:33 बजे तक कंपनी का शेयर बीएसई पर 0.88% या 17.50 रुपये चढ़कर 2003.05 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.90% या 17.90 रुपये की तेजी के साथ 2,003.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 28, 2025