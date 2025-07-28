Reliance Infrastructure Share Price: सोमवार को रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर (Reliance Infrastructure) के शेयर बीएसई पर 4.66% चढ़कर ₹358 के दिन के उच्चतम स्तर पर पहुंचे। यह तेजी दो अहम घोषणाओं के बाद आई- प्रवर्तन निदेशालय (ED) की कार्रवाई खत्म होने और डिफेंस, एयरोस्पेस और रिन्यूएबल एनर्जी क्षेत्रों में ग्रुप की नई ग्रोथ स्ट्रैटजी की घोषणा।

हालांकि खबर लिखे जानें तक स्टॉक बीएसई पर दोपहर 12:17 बजे तक 1.18% या 4.05 रुपये टूटकर 338 रुपये पर ट्रेड़ कर रहा था।

रविवार को कंपनी ने पुष्टि की कि ईडी की कार्रवाई सभी लोकेशनों पर पूरी हो गई है। कंपनी ने बयान में कहा कि सभी अधिकारियों ने पूरा सहयोग दिया और भविष्य में भी पूरा सहयोग देंगे। कंपनी ने यह स्पष्ट किया कि ईडी की जांच से कंपनी के ऑपरेशन, वित्तीय प्रदर्शन, गवर्नेंस या कर्मचारियों पर कोई असर नहीं पड़ा।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर ने जोर दिया कि यह कार्रवाई पुराने लेन-देन से जुड़ी है, जो रिलायंस कम्युनिकेशंस (RCOM) और रिलायंस होम फाइनेंस (RHFL) से संबंधित हैं। इन दोनों से कंपनी का कोई व्यावसायिक या वित्तीय संबंध नहीं है। RCOM 2016 से दिवालियापन प्रक्रिया में है, जबकि RHFL का मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सुलझ चुका है।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया कि अनिल अंबानी कंपनी के बोर्ड में नहीं हैं और उन पर चल रही कोई भी कार्यवाही कंपनी के संचालन या गवर्नेंस को प्रभावित नहीं करती।

इस घोषणा के साथ ही, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर और रिलायंस पावर के 100 से अधिक वरिष्ठ अधिकारियों ने भविष्य की ग्रोथ स्ट्रेटजी पेश की है। दोनों कंपनियों ने ₹18,000 करोड़ जुटाने की योजना को मंजूरी दी है, जिससे डिफेंस, पावर डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रीन एनर्जी में विस्तार किया जाएगा।

रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रमुख योजनाओं में डिफेंस और एयरोस्पेस: डसॉल्ट एविएशन के साथ मिलकर भारत में फाल्कन 2000 जेट्स का निर्माण, और जर्मनी की Rheinmetall AG और Diehl Defence के साथ साझेदारी शामिल है।

पावर डिस्ट्रीब्यूशन में बीएसईएस के माध्यम से दिल्ली के 53 लाख उपभोक्ताओं को स्मार्ट बिजली सेवा, ग्रीन एनर्जी में दिल्ली को आगामी पांच वर्षों में क्लीन एनर्जी प्रदान करने का टारगेट है।

रिलायंस पावर का मुख्य ध्यान लगभग 5.3 GW रिन्यूएबल पोर्टफोलियो के संचालन और एशिया की सबसे बड़ी सोलर-प्लस-स्टोरेज परियोजना- 3.3 GWh BESS पर है।