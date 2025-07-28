'ऑपरेशन सिंदूर' के वक्त बज रहा था इस शेयर का डंका, अब धड़ाधड़ शेयर बेच रहे हैं निवेशक - लगा लोअर सर्किट
23 जुलाई को यह डिफेंस स्टॉक ₹1,900 पर बंद हुआ था और आज शेयर ₹1,688.10 तक गिर गया है, यानी चार सत्रों में 11% की गिरावट देखने को मिली है। केवल आज के दिन ही शेयर 5% लुढ़क गया है और लोअर सर्किट में फंसा रहा। कंपनी का मार्केट कैप घटकर ₹15,241 करोड़ रह गया।
Zen Technologies Share Price: डिफेंस सेक्टर की कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज (Zen Technologies) के शेयरों में आज लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिल रही है।
क्यों गिर रहा है ये शेयर?
गिरावट की मुख्य वजह 26 जुलाई को घोषित Q1 के कमजोर वित्तीय नतीजे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 38% गिरकर ₹47.75 करोड़ रह गया, जबकि राजस्व में 37.9% की गिरावट आई और यह ₹158.22 करोड़ रहा। EBITDA में 42% की गिरावट और मार्जिन में 208 बेसिस पॉइंट्स की कमी ने निवेशकों को चिंतित किया है।
इसके अलावा निवेशकों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग और ब्रॉर्डर मार्केट में चल रहे करेक्शन के कारण भी स्टॉक में यह गिरावट देखने को मिल रही है। इस शेयर पर एक्सपर्ट का रुख फिलहाल निगेटिव है।
आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने बताया कि ₹1,650 पर सपोर्ट और ₹1,775 पर रेजिस्टेंस है। ₹1,775 के पार मजबूत तेजी संभव है।
वहीं बोनांजा के कुनाल कांबले ने कहा कि शेयर हाल ही में 138% की रैली के बाद लगभग 25% गिर चुका है और अब यह 0.618 फिबोनाच्ची स्तर यानी ₹1629.85 के पास है। एक्सपर्ट ने कहा कि वॉल्यूम गिरने से संकेत मिलता है कि यह करेक्शन मुनाफावसूली के कारण है, न कि नई शॉर्ट पोजिशन के कारण।
चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजणे ने आगाह किया कि शेयर ने अपने डेली रेंज और राइजिंग ट्रेंडलाइन को तोड़ा है। अगर कीमत ₹1,560 के नीचे बनी रहती है तो ₹1,400 और ₹1,350 तक और गिरावट संभव है। उन्होंने कहा कि इमीडिएट बाइंग तभी की जानी चाहिए जब शेयर 200 EMA के आसपास, यानी ₹1,660 के पास रिवर्सल दिखाए।
Zen Technologies एंटी-ड्रोन सिस्टम, ड्राइविंग सिम्युलेटर, और लाइव रेंज उपकरण के निर्माण में शामिल हैं। मई में कंपनी के ZADS सिस्टम का उपयोग पाकिस्तान और पीओके में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में किया गया था।