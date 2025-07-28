scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार'ऑपरेशन सिंदूर' के वक्त बज रहा था इस शेयर का डंका, अब धड़ाधड़ शेयर बेच रहे हैं निवेशक - लगा लोअर सर्किट

'ऑपरेशन सिंदूर' के वक्त बज रहा था इस शेयर का डंका, अब धड़ाधड़ शेयर बेच रहे हैं निवेशक - लगा लोअर सर्किट

23 जुलाई को यह डिफेंस स्टॉक ₹1,900 पर बंद हुआ था और आज शेयर ₹1,688.10 तक गिर गया है, यानी चार सत्रों में 11% की गिरावट देखने को मिली है। केवल आज के दिन ही शेयर 5% लुढ़क गया है और लोअर सर्किट में फंसा रहा। कंपनी का मार्केट कैप घटकर ₹15,241 करोड़ रह गया।

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 28, 2025 15:06 IST

Zen Technologies Share Price: डिफेंस सेक्टर की कंपनी जेन टेक्नोलॉजीज (Zen Technologies) के शेयरों में आज लगातार चौथे कारोबारी सत्र में गिरावट देखने को मिल रही है। 23 जुलाई को यह डिफेंस स्टॉक ₹1,900 पर बंद हुआ था और आज शेयर ₹1,688.10 तक गिर गया है, यानी चार सत्रों में 11% की गिरावट देखने को मिली है। केवल आज के दिन ही शेयर 5% लुढ़क गया है और लोअर सर्किट में फंसा रहा। कंपनी का मार्केट कैप घटकर ₹15,241 करोड़ रह गया।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्यों गिर रहा है ये शेयर?

गिरावट की मुख्य वजह 26 जुलाई को घोषित Q1 के कमजोर वित्तीय नतीजे हैं। कंपनी का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 38% गिरकर ₹47.75 करोड़ रह गया, जबकि राजस्व में 37.9% की गिरावट आई और यह ₹158.22 करोड़ रहा। EBITDA में 42% की गिरावट और मार्जिन में 208 बेसिस पॉइंट्स की कमी ने निवेशकों को चिंतित किया है।

इसके अलावा निवेशकों द्वारा प्रॉफिट बुकिंग और ब्रॉर्डर मार्केट में चल रहे करेक्शन के कारण भी स्टॉक में यह गिरावट देखने को मिल रही है। इस शेयर पर एक्सपर्ट  का रुख फिलहाल निगेटिव है।

आनंद राठी के जिगर एस पटेल ने बताया कि ₹1,650 पर सपोर्ट और ₹1,775 पर रेजिस्टेंस है। ₹1,775 के पार मजबूत तेजी संभव है।

वहीं बोनांजा के कुनाल कांबले ने कहा कि शेयर हाल ही में 138% की रैली के बाद लगभग 25% गिर चुका है और अब यह 0.618 फिबोनाच्ची स्तर यानी ₹1629.85 के पास है। एक्सपर्ट ने कहा कि वॉल्यूम गिरने से संकेत मिलता है कि यह करेक्शन मुनाफावसूली के कारण है, न कि नई शॉर्ट पोजिशन के कारण।

चॉइस ब्रोकिंग के मंदार भोजणे ने आगाह किया कि शेयर ने अपने डेली रेंज और राइजिंग ट्रेंडलाइन को तोड़ा है। अगर कीमत ₹1,560 के नीचे बनी रहती है तो ₹1,400 और ₹1,350 तक और गिरावट संभव है। उन्होंने कहा कि इमीडिएट बाइंग तभी की जानी चाहिए जब शेयर 200 EMA के आसपास, यानी ₹1,660 के पास रिवर्सल दिखाए।

Zen Technologies एंटी-ड्रोन सिस्टम, ड्राइविंग सिम्युलेटर, और लाइव रेंज उपकरण के निर्माण में शामिल हैं। मई में कंपनी के ZADS सिस्टम का उपयोग पाकिस्तान और पीओके में ‘ऑपरेशन सिंदूर’ में किया गया था।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 28, 2025