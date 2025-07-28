Festive Season 2025: ये 22 शेयर बना सकते हैं आपको अमीर, चेक करें पूरी लिस्ट
Festive Season 2025: फेस्टिव सीजन का आगाज होने वाला है। हर साल की तरह इस साल भी फेस्टिव सीजन में कुछ स्टॉक्स शानदार परफॉर्मेंस करेंगे। आइए, जानते हैं कि इस फेस्टिव सीजन कौन-से स्टॉक्स पर नजर रखनी चाहिए।
भारत में त्योहार सिर्फ खरीदारी का मौका नहीं, शेयर बाजार के लिए भी कमाई का समय होता है। जैसे ही गणेश चतुर्थी से लेकर दिवाली तक का सीजन शुरू होता है लोग गहने, कपड़े, गाड़ियां, मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी चीजों पर जमकर खर्च करते हैं। इसी कारण कई कंपनियों की बिक्री बढ़ती है और उनके शेयर प्राइस (share price) में उछाल देखने को मिलता है।
फेस्टिव सीजन का पड़ता है असर
फेस्टिवल में शॉपिंग ट्रेंड और रूरल डिमांड (Rural Demand) तेजी से बढ़ती है। अगर मानसून अच्छा होता है और फसल ठीक रहती है तो गांवों में भी पैसा आता है। इससे FMCG, ऑटो, ज्वेलरी और रिटेल सेक्टर की कंपनियों की बिक्री बढ़ती है और उनके शेयर में तेजी आ जाती है।
इन सेक्टर्स के शेयर पर रखें नजर
मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार निवेशकों के फोकस में 22 कंपनियां होनी चाहिए। ये कंपनियां हर साल फेस्टिव सीजन में अच्छा परफॉर्मेंस करती हैं। ये कंपनियां हैंः
ज्वेलरी सेक्टर में Titan जैसे ब्रांड त्योहारों पर भारी बिक्री करते हैं। निवेशकों को ज्वैलरी स्टॉक पर नजर रखनी चाहिए। वहीं, ऑटोमोबाइल सेक्टर में Maruti, Hero MotoCorp, Tata Motors के शेयर पर नजर रखनी चाहिए।
रिटेल सेक्टर में Shoppers Stop, Trent के स्टॉक्स पर ध्यान देना चाहिए। FMCG कंपनियां में HUL, Nestle, Dabur के शेयर फोकस में रहेंगे। ई-कॉमर्स और ऑनलाइन ब्रांड्स सेक्टर में Nykaa, Dmart, Zomato के शेयर फोकस में रहेगा। इन सेक्टर्स की कंपनियों को डिमांड, सेल्स, और सीजलन का फायदा मिलता है।
कंपनियों ने पहले से शुरू की तैयारी
कई कंपनियों ने त्योहारों से पहले प्रोडक्शन और स्टॉक बढ़ाना शुरू कर दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इलेक्ट्रॉनिक्स और गहनों की मांग सबसे ज्यादा आने वाली है। टॉप कंपनियां इस सीजन में प्रीमियम प्रोडक्ट्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं ताकि ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके।
शेयर बाजार के जानकारों का मानना है कि अगस्त से नवंबर के बीच बाजार में अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। विशेषज्ञों के मुताबिक जो कंपनियां त्योहारों में भारी बिक्री करती हैं, उनके शेयरों में 10–30% तक का रिटर्न मिलने की संभावना है।
अगर आप भी निवेश करने का सोच रहे हैं तो ये सबसे सही समय हो सकता है। आपको उन कंपनियों के शेयरों पर नजर रखनी चाहिए जो त्योहारों से जुड़ी खरीदारी में शामिल हैं। छोटे निवेशकों को मिडकैप और स्मॉलकैप शेयरों में नजर रखनी चाहिए।