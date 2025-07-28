scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारराष्ट्रपति के पोर्टफोलियो में शामिल ये EV स्टॉक, 5 साल में दिया 11,800% रिटर्न

राष्ट्रपति के पोर्टफोलियो में शामिल ये EV स्टॉक, 5 साल में दिया 11,800% रिटर्न

Mercury EV-Tech के शेयर में अपर सर्किट लगा है। भारत के राष्ट्रपति के पास भी इस कंपनी के शेयर हैं। कंपनी के शेयर ने लॉन्ग टर्म में शानदार रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 29, 2025 09:46 IST
28 जुलाई 2025 को Mercury EV-Tech Ltd के शेयर में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। शेयर करीब 6.8% चढ़कर ₹51.85 पर पहुंच गया, जबकि पिछले कारोबारी दिन यह ₹48.53 पर बंद हुआ था। इस शेयर का 52 वीक हाई ₹139.20 रहा है, जबकि लो ₹48.26 है। 

कंपनी ने हाल ही में गुजरात के दाहोद शहर में नया इलेक्ट्रिक व्हीकल शोरूम खोला है। यह शोरूम सिमंधर स्वामी मंदिर के पास, स्वराज ट्रैक्टर्स के सामने, ओल्ड दाहोद-इंदौर रोड, सिमंधर सोसायटी, दाहोद-389151 पर स्थित है।

इस मौके पर कई राजनीतिक मेहमान और कंपनी के अधिकारी भी मौजूद थे। Mercury EV-Tech के चेयरमैन जयेश ठक्कर ने बताया कि इस शोरूम का मकसद भारत को आत्मनिर्भर और पॉल्यूशन फ्री बनाना है। यहां टू-व्हीलर से लेकर ई-टेंपो तक के इलेक्ट्रिक व्हीकल्स मिलेंगे।

Mercury EV-Tech एक गुजरात-बेस्ड कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल से जुड़ी पूरी रेंज देती है। कंपनी खुद ही बैटरी, चेसिस और मोटर कंट्रोलर जैसे जरूरी पार्ट्स बनाती है। इसके अलावा कंपनी के पास CED कोटिंग प्लांट भी है जिससे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी बनी रहती है और लागत भी कम आती है।

कंपनी ‘आत्मनिर्भर भारत’ को सपोर्ट करते हुए वडोदरा में 3.2 गीगावॉट कैपेसिटी वाला लिथियम-आयन बैटरी प्लांट बना रही है। यहां पायलट प्रोडक्शन जल्द शुरू होगा, जिसमें अलग-अलग बैटरी केमिस्ट्री के साथ EV और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के लिए बैटरियां बनाई जाएंगी।

Mercury EV-Tech ने Q4FY25 और पूरे साल के नतीजों में दमदार प्रदर्शन किया है। मार्च तिमाही में कंपनी की नेट सेल्स 451% बढ़कर ₹30.68 करोड़ पहुंची और मुनाफा 470% बढ़कर ₹1.34 करोड़ हो गया। पूरे साल की बात करें तो FY25 में कंपनी की बिक्री ₹89.64 करोड़ रही, जो FY24 के मुकाबले 307% ज्यादा है। मुनाफा भी 286% की बढ़त के साथ ₹7.70 करोड़ हो गया।

जून 2025 में भारत के राष्ट्रपति ने Mercury EV-Tech के 21,000 शेयर खरीदे, जो कंपनी में 0.01% हिस्सेदारी है। यह बात बताती है कि इस EV स्टॉक पर बड़े-बड़े निवेशकों को भी भरोसा है। इस शेयर ने बीते 3 साल में 1,615% का रिटर्न दिया है। वहीं, 5 साल में शेयर ने 11,800% का मल्टीबैगर रिटर्न दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
