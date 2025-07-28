scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारतिमाही नतीजे के बाद इस पेनी स्टॉक में लग रहा अपर सर्किट, निवेशक को दे चुका 1,335% का रिटर्न

तिमाही नतीजे के बाद इस पेनी स्टॉक में लग रहा अपर सर्किट, निवेशक को दे चुका 1,335% का रिटर्न

Penny Stock: स्टॉक मार्केट में कई पेनी स्टॉक फोकस में रहते हैं। इनमें Spright Agro भी शामिल है। कंपनी ने हाल में तिमाही नतीजे जारी किये थे, जिसके बाद स्टॉक में लगातार अपर सर्किट लग रहा है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 28, 2025 11:33 IST
Multibagger Stock
Multibagger Stock

28 जुलाई 2025को शेयर बाजार में Spright Agro Limited के स्टॉक में जबरदस्त तेजी आई। कंपनी के शेयर में लगातार दूसरे दिन 5% का अपर सर्किट लगा है। शुक्रवार को शेयर ₹2.33 पर बंद हुआ था और आज सोमवार को यह ₹2.44 पर पहुंच गया। 

शेयर में आई तेजी की सबसे बड़ी वजह कंपनी के शानदार जून तिमाही के नतीजे हैं। हाल ही में कंपनी ने Q1 FY26 के नतीजे घोषित किए हैं। जून तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट ₹6.25 करोड़ से बढ़कर ₹9.15 करोड़ हो गया है। यानी करीब 46% का ग्रोथ दर्ज किया गया है। वहीं कंपनी की बिक्री यानी रेवेन्यू ₹52.88 करोड़ से बढ़कर ₹62.03 करोड़ हो गई है। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

Spright Agro को जुलाई की शुरुआत में तीन बड़ी कंपनियों Laxam Commtrade, Abhaynath Tradelink और Saize Enterprise से लगभग ₹300 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ये ऑर्डर गुजरात बेस्ड कंपनियों से हैं और इनका सीधा असर कंपनी के बिजनेस ग्रोथ पर पड़ा है। इतनी बड़ी डील से निवेशकों में विश्वास बढ़ा है कि कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक है और इसका असर शेयर प्राइस पर साफ देखा जा रहा है।

Spright Agro का 52 हफ्तों का हाई ₹44.66 रहा है जबकि इसका लो ₹2.07 था। पिछले कुछ महीनों में शेयर में लगातार गिरावट आई थी, लेकिन अब दो दिनों में अपर सर्किट लगने से इसमें रिकवरी के संकेत मिले हैं। पिछले एक महीने में कंपनी के शेयर 22 फीसदी गिर गए हैं। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक में 66 फीसदी की गिरावट आई है। सालभर में शेयर में 93 फीसदी की गिरावट देखने को मिली। हालांकि, शेयर ने पांच साल में 1,335.29 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 28, 2025