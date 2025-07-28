scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार₹100 से सस्ते इस स्मॉल-कैप शेयर में हलचल, शुरू हुई सेमीकंडक्टर कंपनी खरीदने की तैयारी

₹100 से सस्ते इस स्मॉल-कैप शेयर में हलचल, शुरू हुई सेमीकंडक्टर कंपनी खरीदने की तैयारी

SmallCap Share: MIC Electronics के शेयर फोकस में आ गए हैं। कंपनी के बोर्ड ने सेमीकंडक्टर कंपनी को खरीदने की मंजूरी दे दी है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 28, 2025 11:16 IST

28 जुलाई 2025 को शेयर बाजार लाल निशान पर कारोबार कर रहा है। गिरावट भरे कारोबार के बीच स्मॉलकैप स्टॉक MIC Electronics के शेयर निवेशकों के फोकस में आ गया। कंपनी ने हाल ही में बड़ा एलान किया है जिसके बाद स्टॉक में शानदार तेजी आई। सुबह 11 बजे कंपनी के शेयर 2.53 फीसदी की तेजी के साथ ₹53.29 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। पिछले हफ्ते शुक्रवार को कंपनी के शेयर ₹51.83 पर बंद हुआ था। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी ने किया बड़ा एलान

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के बोर्ड ने Neo Semi SG Pte Ltd के इक्विटी शेयर खरीदने की मंजूरी दे दी है। यह शेयर मौजूदा शेयरधारकों से खरीदे जाएंगे। कंपनी ने इस टेकओवर को “इन-प्रिंसिपल अप्रूवल” बताया है। इसके लिए प्रोफेशनल सलाहकार, वैल्यूअर और लीगल टीम को भी अपॉइंट करने का फैसला किया गया है।

MIC Electronics का कहना है कि यह अधिग्रहण उसकी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। अब कंपनी केवल LED डिस्प्ले और पारंपरिक बिजनेस तक सीमित नहीं रहना चाहती, बल्कि सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे भविष्य के सेक्टर में मजबूत पकड़ बनाना चाहती है। कंपनी को उम्मीद है कि इस टेकओवर से उसे घरेलू और इंटरनेशनल बाजारों में नए मौके मिलेंगे, जिससे वैल्यू क्रिएशन होगी।

शेयर की परफॉर्मेंस

MIC Electronics के शेयर कुछ समय से नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। बता दें कि कंपनी का मार्केट-कैप 1,284.35 करोड़ रुपये है। पिछले एक महीने में शेयर में 1.11 फीसदी की गिरावट आई है। वहीं, YTD के आधार पर इस साल स्टॉक 37 फीसदी से ज्यादा टूट गया है। सालभर में शेयर ने 35 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में शेयर ने शानदार रिटर्न दिया है। तीन साल में शेयर 316 फीसदी चढ़ा है। पांच साल में शेयर ने 5883.15 फीसदी का रिटर्न दिया है। स्टॉक का 52-वीक हाई ₹114.74 और 52-वीक लो ₹49.50 है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 28, 2025