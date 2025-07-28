28 जुलाई 2025 बाजार खुलते ही कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) के शेयर में बड़ी गिरावट आई। NSE पर बैंक का शेयर करीब 5.3% टूटकर ₹2,013.3 तक आ गया। सुबह करीब 10.30 बजे 6.27 फीसदी की गिरावट के साथ ₹ 1,991.30 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। बैंक ने पिछले हफ्ते तिमाही नतीजे जारी किये थे। उम्मीद से अच्छे नतीजे न होने के कारण बैंक के शेयर में बिकवाली आई।

कैसा रहा बैंक का तिमाही नतीजा (Kotak Mahindra Bank Q1 Result)

चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट ₹3,282 करोड़ रहा। वहीं, पिछले साल की इसी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट ₹3,520 करोड़ था। इस तिमाही में बैंक ने प्रोविजनिंग और अन्य रिस्क से बचाव के लिए ₹1,208 करोड़ अलग रखे, जो पिछले साल से 109% ज्यादा है।

बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 6% बढ़कर ₹7,259 करोड़ रही, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) यानी बैंक की कमाई का मार्जिन तिमाही-दर-तिमाही 32 बेसिस प्वाइंट गिरकर 4.7% पर आ गया।

जून तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी में भी गिरावट आई है। बैंक का स्लिपेज बढ़कर 1.9% हो गया, यानी ज्यादा लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं। वहीं, खासकर माइक्रोफाइनेंस, कमर्शियल व्हीकल और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वाले लोन में दिक्कतें बढ़ी हैं।

ब्रोकरेज हाउस की क्या राय (Kotak Mahindra Bank Share Price Target)

Nomura ने बैंक पर 'Neutral' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस ₹2,150 बताया है। Morgan Stanley को बैंक की ग्रोथ पसंद आई लेकिन उन्हें NIM में गिरावट और खराब लोन से दिक्कत है। फिर भी उन्होंने 'Overweight' रेटिंग के साथ ₹2,600 का टारगेट रखा है।

Motilal Oswal को उम्मीद है कि दूसरी तिमाही के बाद बैंक की हालत सुधरेगी। MOFSL ने कोटक बैंक का टारगेट ₹2,400 रखा है और 'Buy' की सलाह दी है। Bernstein का मानना है कि अभी क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी की वजह से दबाव बना रहेगा, इसलिए फर्म ने ₹1,950 का टारगेट दिया है।