खराब तिमाही नतीजे के बाद धड़ाम हुआ बैंक शेयर, बाजार खुलते ही 6% की आई गिरावट

Kotak Mahindra Bank Share: सोमवार के सत्र में कोटक महिंद्रा बैंक के शेयर 6 फीसदी गिर गए। यह गिरावट तिमाही नतीजे के बाद आया है। आइए, स्टॉक का टारगेट प्राइस जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 28, 2025 10:49 IST
28 जुलाई 2025 बाजार खुलते ही कोटक महिंद्रा बैंक (Kotak Mahindra Bank) के शेयर में बड़ी गिरावट आई। NSE पर बैंक का शेयर करीब 5.3% टूटकर ₹2,013.3 तक आ गया। सुबह करीब 10.30 बजे 6.27 फीसदी की गिरावट के साथ ₹ 1,991.30 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा है। बैंक ने पिछले हफ्ते तिमाही नतीजे जारी किये थे। उम्मीद से अच्छे नतीजे न होने के कारण बैंक के शेयर में बिकवाली आई।

सम्बंधित ख़बरें

कैसा रहा बैंक का तिमाही नतीजा (Kotak Mahindra Bank Q1 Result)

चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट ₹3,282 करोड़ रहा। वहीं, पिछले साल की इसी तिमाही में बैंक का नेट प्रॉफिट ₹3,520 करोड़ था। इस तिमाही में बैंक ने प्रोविजनिंग और अन्य रिस्क से बचाव के लिए ₹1,208 करोड़ अलग रखे, जो पिछले साल से 109% ज्यादा है। 

बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) 6% बढ़कर ₹7,259 करोड़ रही, लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन (NIM) यानी बैंक की कमाई का मार्जिन तिमाही-दर-तिमाही 32 बेसिस प्वाइंट गिरकर 4.7% पर आ गया।

जून तिमाही में बैंक की एसेट क्वालिटी में भी गिरावट आई है। बैंक का स्लिपेज बढ़कर 1.9% हो गया, यानी ज्यादा लोग लोन नहीं चुका पा रहे हैं। वहीं, खासकर माइक्रोफाइनेंस, कमर्शियल व्हीकल और किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) वाले लोन में दिक्कतें बढ़ी हैं।

ब्रोकरेज हाउस की क्या राय (Kotak Mahindra Bank Share Price Target)

Nomura ने बैंक पर 'Neutral' रेटिंग दी है और टारगेट प्राइस ₹2,150 बताया है। Morgan Stanley को बैंक की ग्रोथ पसंद आई लेकिन उन्हें NIM में गिरावट और खराब लोन से दिक्कत है। फिर भी उन्होंने 'Overweight' रेटिंग के साथ ₹2,600 का टारगेट रखा है।

Motilal Oswal को उम्मीद है कि दूसरी तिमाही के बाद बैंक की हालत सुधरेगी। MOFSL ने कोटक बैंक का टारगेट ₹2,400 रखा है और 'Buy' की सलाह दी है। Bernstein का मानना है कि अभी क्रेडिट कॉस्ट और एसेट क्वालिटी की वजह से दबाव बना रहेगा, इसलिए फर्म ने ₹1,950 का टारगेट दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 28, 2025