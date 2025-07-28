scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारसस्ते ज्वैलर शेयर में फिर लौटी तेजी, कर्ज घटाने के लिए कंपनी ने अलॉट किए शेयर; मल्टीबैगर रह चुका स्टॉक

सस्ते ज्वैलर शेयर में फिर लौटी तेजी, कर्ज घटाने के लिए कंपनी ने अलॉट किए शेयर; मल्टीबैगर रह चुका स्टॉक

PC Jeweller Share: पीसी ज्वैलर के शेयर फोकस में आ गया है। कंपनी ने 34 करोड़ शेयर अलॉट किया है। सोमवार के सत्र में कंपनी के शेयर तेजी के साथ कारोबार कर रहा है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 28, 2025 11:54 IST
PC Jeweller: In the June 2025 quarter (Q1 FY26), the jewellery firm reported a strong operational performance, with standalone revenue surging nearly 80 per cent year-on-year (YoY).
PC Jeweller: In the June 2025 quarter (Q1 FY26), the jewellery firm reported a strong operational performance, with standalone revenue surging nearly 80 per cent year-on-year (YoY).

PC Jeweller Ltd के शेयर एक बार फिर से फोकस में आ गए हैं। कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद सोमवार के सत्र में स्टॉक हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। सुबह 11.40 बजे कंपनी के शेयर 2.75 फीसदी की तेजी के साथ ₹14.95 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी ने 34.67 करोड़ नए इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं। यह अलॉटमेंट वॉरंट्स को इक्विटी में बदलने के तहत हुआ है, जो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इन वॉरंट्स की कीमत ₹42.15 प्रति शेयर रखी गई थी, और इसके ज़रिए कंपनी को ₹146.17 करोड़ की रकम मिली है।

इस अलॉटमेंट में कुल 12 लोगों को शेयर मिले हैं, जिसमें एक प्रमोटर और 11 नॉन-प्रमोटर इन्वेस्टर्स शामिल हैं। लेकिन असल में शेयर सिर्फ प्रमोटर बलराम गर्ग (HUF) को दिए गए हैं। इस अलॉटमेंट से जुड़ी सभी प्रोसेस रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए पूरी की गई है।

PC Jeweller ने दिसंबर 2024 में अपने शेयर को 10:1 के रेश्यो में स्प्लिट किया था। यानी एक शेयर के बदले निवेशकों को 10 शेयर मिले थे। उसके बाद यह पहला बड़ा अलॉटमेंट हुआ है। नए शेयर अब पुराने शेयरों के बराबर दर्जे के माने जाएंगे।

कंपनी ने इस फंडिंग से अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मजबूत किया है। मार्च 2024 में जहां कंपनी पर ₹4,150 करोड़ का कर्ज था, अब वह घटकर सिर्फ ₹2,151 करोड़ रह गया है। यानी कर्ज में करीब 52% की कटौती हुई है। इससे कंपनी की बैलेंस शीट और निवेशकों का भरोसा दोनों मजबूत होंगे।

PC Jeweller का शेयर पिछले 5 सालों में 850% तक उछल चुका है। पिछले एक साल में यह शेयर करीब 70% चढ़ा है। हालांकि, हाल के महीनों में कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस फ्लैट रही है। पिछले महीने यह शेयर 20% ऊपर गया, लेकिन पूरे साल की बात करें तो अब तक सिर्फ 8% की बढ़त आई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jul 28, 2025