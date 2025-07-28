सस्ते ज्वैलर शेयर में फिर लौटी तेजी, कर्ज घटाने के लिए कंपनी ने अलॉट किए शेयर; मल्टीबैगर रह चुका स्टॉक

PC Jeweller Ltd के शेयर एक बार फिर से फोकस में आ गए हैं। कंपनी ने अपने कर्ज को कम करने के लिए बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के बाद सोमवार के सत्र में स्टॉक हरे निशान पर ट्रेड कर रहा है। सुबह 11.40 बजे कंपनी के शेयर 2.75 फीसदी की तेजी के साथ ₹14.95 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

स्टॉक एक्सचेंज से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी के बोर्ड से अप्रूवल मिलने के बाद कंपनी ने 34.67 करोड़ नए इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं। यह अलॉटमेंट वॉरंट्स को इक्विटी में बदलने के तहत हुआ है, जो कंपनी की ग्रोथ स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। इन वॉरंट्स की कीमत ₹42.15 प्रति शेयर रखी गई थी, और इसके ज़रिए कंपनी को ₹146.17 करोड़ की रकम मिली है।

इस अलॉटमेंट में कुल 12 लोगों को शेयर मिले हैं, जिसमें एक प्रमोटर और 11 नॉन-प्रमोटर इन्वेस्टर्स शामिल हैं। लेकिन असल में शेयर सिर्फ प्रमोटर बलराम गर्ग (HUF) को दिए गए हैं। इस अलॉटमेंट से जुड़ी सभी प्रोसेस रेगुलेटरी फाइलिंग के जरिए पूरी की गई है।

PC Jeweller ने दिसंबर 2024 में अपने शेयर को 10:1 के रेश्यो में स्प्लिट किया था। यानी एक शेयर के बदले निवेशकों को 10 शेयर मिले थे। उसके बाद यह पहला बड़ा अलॉटमेंट हुआ है। नए शेयर अब पुराने शेयरों के बराबर दर्जे के माने जाएंगे।

कंपनी ने इस फंडिंग से अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को मजबूत किया है। मार्च 2024 में जहां कंपनी पर ₹4,150 करोड़ का कर्ज था, अब वह घटकर सिर्फ ₹2,151 करोड़ रह गया है। यानी कर्ज में करीब 52% की कटौती हुई है। इससे कंपनी की बैलेंस शीट और निवेशकों का भरोसा दोनों मजबूत होंगे।

PC Jeweller का शेयर पिछले 5 सालों में 850% तक उछल चुका है। पिछले एक साल में यह शेयर करीब 70% चढ़ा है। हालांकि, हाल के महीनों में कंपनी के शेयर की परफॉर्मेंस फ्लैट रही है। पिछले महीने यह शेयर 20% ऊपर गया, लेकिन पूरे साल की बात करें तो अब तक सिर्फ 8% की बढ़त आई है।