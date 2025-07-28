scorecardresearch
Newsट्रेंडिंगGold, Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट - चेक करें आजा का ताजा भाव

Gold, Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट - चेक करें आजा का ताजा भाव

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 28, 2025 13:27 IST

Gold Silver Rates Today : सोमवार को एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है जिसके बाद से कई शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपये से कम हो गई है। दिल्ली में आज गोल्ड 10 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है तो वहीं सिल्वर 100 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गई है।

अगर वायदा कारोबार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 1:34 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.17% या 165 रुपये चढ़कर 97984 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.07% या 83 रुपये चढ़कर 113135 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9838 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9011 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,941 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,28,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,947 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,093 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,989 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,100 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,945 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,102 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,18,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 99,965 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,29,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,086 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,400 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 28, 2025