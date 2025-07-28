Gold, Silver Price Today: सोने और चांदी की कीमतों में मामूली गिरावट - चेक करें आजा का ताजा भाव

Gold Silver Rates Today : सोमवार को एक बार फिर से सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है जिसके बाद से कई शहरों में 24 कैरेट सोने की कीमत प्रति 10 ग्राम 1 लाख रुपये से कम हो गई है। दिल्ली में आज गोल्ड 10 रुपये प्रति दस ग्राम सस्ता हुआ है तो वहीं सिल्वर 100 रुपये प्रति किलोग्राम कम हो गई है।

अगर वायदा कारोबार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 1:34 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.17% या 165 रुपये चढ़कर 97984 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.07% या 83 रुपये चढ़कर 113135 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9838 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9011 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक