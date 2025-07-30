scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ार50% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ GNG Electronics का शेयर! बंपर लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ स्टॉक

50% के प्रीमियम पर लिस्ट हुआ GNG Electronics का शेयर! बंपर लिस्टिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग का शिकार हुआ स्टॉक

तगड़े प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद शेयर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:12 बजे तक एनएसई पर 5.60% या 19.88 रुपये गिरकर 335.12 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.90% या 13.65 रुपये टूटकर 336.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। GNG Electronics का मार्केट कैप 3,809.12 करोड़ रुपये है। 

Advertisement
Gaurav Kumar
Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 30, 2025 10:28 IST

GNG Electronics Share Price: रिफर्बिश्ड लैपटॉप और डेस्कटॉप सर्विस देने वाली कंपनी जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (GNG Electronics Ltd) ने शेयर बाजार में जबरदस्त शुरुआत की। कंपनी का शेयर 50% की प्रीमियम पर लिस्ट हुआ। NSE पर यह शेयर अपने आईपीओ प्राइस ₹237 की तुलना में 49.8% के प्रीमियम के साथ ₹355 रुपये पर लिस्ट हुआ वहीं BSE पर यह शेयर 47.7% के प्रीमियम के साथ ₹350 पर लिस्ट हुआ। 

advertisement

हालांकि तगड़े प्रीमियम पर लिस्ट होने के बाद शेयर में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 10:12 बजे तक एनएसई पर 5.60% या 19.88 रुपये गिरकर 335.12 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 3.90% या 13.65 रुपये टूटकर 336.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था। GNG Electronics का मार्केट कैप 3,809.12 करोड़ रुपये है। 

जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के आईपीओ का अलॉटमेंट सोमवार 28 जुलाई को हुआ था। यह आईपीओ निवेशकों के लिए 23-25 जुलाई तक के लिए खुला था। ₹460.43 करोड़ रुपये के इस मेनबोर्ड आईपीओ में कंपनी का प्लान 1.69 करोड़ फ्रेश इक्विटी शेयर जारी करके ₹400 जुटाना तो वहीं ऑफर फॉर सेल (OFS) के जरिए कंपनी 0.26 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करके ₹60.44 करोड़ जुटाना चाहती थी।

कंपनी ने इस आईपीओ का फिक्स प्राइस 237 रुपये तय किया था। अगर लॉट साइज की बात करें तो यह 63 शेयरों का था और इस हिसाब से निवेशकों को न्यूनतम ₹14,175 का निवेश करना था।

जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स आईपीओ से जुटाए पैसों का इस्तेमाल विभिन्न उद्देश्यों के लिए करेगी जिसमें जिसमें कंपनी और इसकी महत्वपूर्ण सहायक कंपनी को पैसे देना, इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार एफजेडसी द्वारा लिए गए कुछ बकाया लोन का पेमेंट करना और सामान्य कॉर्पोरेट जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी।

GNG Electronics के बारे में

2006 में स्थापित, जीएनजी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, लैपटॉप, डेस्कटॉप और आईसीटी उपकरणों के लिए रिफर्बिश्ड सर्विस भारत सहित ग्लोबल स्तर पर भी प्रदान करती है। कंपनी की भारत, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात में महत्वपूर्ण उपस्थिति है। कंपनी "इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार" ब्रांड के तहत काम करती है, जो सोर्सिंग से लेकर रिफर्बिश्ड, बिक्री और बिक्री के बाद की सर्विस और वारंटी प्रदान करती है।

 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 30, 2025