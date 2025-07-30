इन कंपनियों में प्रमोटर्स ने दिखाई दिलचस्पी, शेयरों ने दिया 400% से ज्यादा का तगड़ा रिटर्न

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारइन कंपनियों में प्रमोटर्स ने दिखाई दिलचस्पी, शेयरों ने दिया 400% से ज्यादा का तगड़ा रिटर्न

शेयर बाजार में कई कंपिनयों के शेयर में प्रमोटर्स ने दिलचस्पी दिखाई हैं। इन शेयरों में शानदार तेजी भी देखने को मिली। आर्टिकल में जानते हैं कि किन शेयरों में प्रमोटर्स की दिलचस्पी ज्यादा है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 30, 2025 11:16 IST

शेयर बाजार में किसी भी कंपनी के प्रमोटर्स अगर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाते हैं, तो यह उस कंपनी की मजबूती और भविष्य के भरोसे का बड़ा संकेत होता है। बीते कुछ महीनों में कुछ ऐसी ही कंपनियां सामने आई हैं, जिनमें प्रमोटर्स की ओर से बड़ी हिस्सेदारी खरीदी गई है और उसके बाद उनके शेयरों ने दमदार रिटर्न भी दिया है। ये ट्रेंड छोटे निवेशकों के लिए एक पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है।

कोरे फूड्स में प्रमोटर्स ने दिखाई दिलचस्पी

Kore Foods नाम की एक माइक्रो कैप कंपनी में प्रमोटर्स ने भारी भरकम निवेश किया है। इस कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 20.79% से बढ़कर 77.44% हो गई है। यानी करीब 56.65 फीसदी का इजाफा। खास बात ये है कि पिछले एक साल में इस कंपनी के शेयरों में जबरदस्त तेजी देखी गई है। 29 जुलाई 2024 को यह शेयर 7.47 रुपये पर था और अब यह बढ़कर 30.15 रुपये तक पहुंच चुका है। यानी एक साल में 304% का शानदार रिटर्न।

विराट इंडस्ट्रीज ने दिया शानदार रिटर्न

विराट इंडस्ट्रीज में भी प्रमोटर्स का भरोसा बढ़ा है। उन्होंने अपनी हिस्सेदारी 27.20% से बढ़ाकर 74.55% कर ली है। इसके बाद इसके शेयरों ने भी रफ्तार पकड़ ली है। पिछले एक साल में इस शेयर ने 276% का रिटर्न दिया है, जिससे निवेशकों को जबरदस्त मुनाफा हुआ है।

बालगोपाल कमर्शियल ने दिया 422% का रिटर्न

Balagopal Commercial नाम की कंपनी का शेयर 29 जुलाई 2024 को 11.39 रुपये पर था और अब यह 39.87 रुपये पर पहुंच गया है। यानी एक साल में 422% का रिटर्न। यह बढ़त इस बात की ओर इशारा करती है कि जब प्रमोटर्स कंपनी में भरोसा जताते हैं, तो शेयर भी उसी के अनुसार परफॉर्म करते हैं।

इन कंपनियों में भी बढ़ा भरोसा

डेटा के अनुसार, जून तिमाही में करीब 15 कंपनियों में प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी 10% से ज्यादा बढ़ाई है। इनमें Ecophinity Atomix, Containerway International, Orient Cement और Ador Multiproducts जैसी कंपनियां शामिल हैं। इन कंपनियों में भी प्रमोटर्स की मजबूत मौजूदगी का असर इनके शेयरों पर साफ दिख रहा है।

इसके अलावा कश्यप टेली-मेडिसिन, आवास फाइनेंसर्स, ITD Cementation India, Pro CLB Global, Nimbus Projects, Cohens Lifesciences, NDA Securities जैसी कंपनियों में भी प्रमोटर्स ने बड़ी हिस्सेदारी बढ़ाई है। इनमें से कई कंपनियों ने 200% से ज्यादा का रिटर्न भी दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jul 30, 2025