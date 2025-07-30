scorecardresearch
Zee Media ने पेश किए तिमाही नतीजे, कंपनी कर रही फंडिंग और प्लानिंग पर फोकस

Zee Media ने पेश किए तिमाही नतीजे, कंपनी कर रही फंडिंग और प्लानिंग पर फोकस

Zee Media Q1 Result: कंपनी ने चालू कारोबारी साल की पहली तिमाही के नतीजे घोषित कर दिये हैं। आइए, जानते हैं कि जून तिमाही में कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही।

Priyanka Kumari
New Delhi, Jul 30, 2025 13:18 IST
ZEE shares in focus: The Rs 2,237 crore fund infusion would have increased promoter’s stake in the company from 3.99 per cent to 18.39 per cent.
ZEE shares in focus: The Rs 2,237 crore fund infusion would have increased promoter’s stake in the company from 3.99 per cent to 18.39 per cent.

Zee Media Corporation Ltd ने अपनी पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2025) के नतीजे जारी कर दिए हैं। कंपनी को इस तिमाही में फिर से घाटा हुआ है, लेकिन मैनेजमेंट का कहना है कि आगे हालात सुधर सकते हैं। 29 जुलाई को हुई बोर्ड मीटिंग में कंपनी के स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड दोनों नतीजों को मंजूरी दी गई।

इस तिमाही में कंपनी को ₹662 लाख का स्टैंडअलोन घाटा हुआ है, जबकि पूरी कंपनी यानी कंसोलिडेटेड आधार पर ₹881 लाख का नुकसान हुआ है। हालांकि ये नुकसान पिछली तिमाही के मुकाबले थोड़ा कम है, जब कंपनी को ₹3,676 लाख का घाटा हुआ था।

कमाई की बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू बढ़कर ₹18,236 लाख पहुंच गया, जो पिछली तिमाही के ₹15,580 लाख से ज्यादा है। लेकिन खर्च और भी तेजी से बढ़ा। कुल मिलाकर कंपनी का कुल खर्च ₹19,455 लाख तक चला गया, जिससे मुनाफा नहीं हो पाया।

कंपनी ने कहा है कि घाटा मुख्य रूप से बढ़ते ऑपरेशन खर्च, कर्मचारियों की सैलरी और अन्य जरूरी खर्चों की वजह से हुआ है। इसके साथ ही कुछ पुराने मामलों और कानूनी झंझटों के चलते भी नुकसान झेलना पड़ा है।

Zee Media अब नुकसान से उबरने के लिए नए फंड जुटाने की तैयारी में है। कंपनी ने विदेशी निवेशकों से करीब USD 46.59 मिलियन (लगभग ₹387 करोड़) जुटाने का प्लान बनाया है। यह रकम कंपनी FCCB यानी Foreign Currency Convertible Bonds के जरिए जुटाएगी।

इसके साथ ही, कंपनी खर्च घटाने पर भी काम कर रही है। कंपनी का कहना है कि उनके पास अभी भी अच्छा नेटवर्थ है और सभी बैंकों व फाइनेंशियल संस्थानों को समय पर भुगतान किया गया है। इस वजह से कंपनी को भरोसा है कि वह आने वाले महीनों में बेहतर कमाई कर पाएगी और घाटे से उबर सकेगी।

Zee Media ने अमेरिका में भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। वहां उन्होंने ‘Zee Media Inc’ नाम से एक नई कंपनी बनाई है, हालांकि निवेश अभी नहीं हुआ है क्योंकि विदेशी निवेश की मंजूरी अभी बाकी है।

इसके अलावा 2022 में जारी किए गए शेयर वॉरंट्स को लेकर भी मामला अभी कोर्ट में लंबित है, जिसके चलते कंपनी अभी उन पैसों को नहीं ले पा रही है। लेकिन कंपनी ने SEBI से इस मामले में राहत मांगी है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jul 30, 2025