Shanti Gold International IPO में जबरदस्त भीड़, जानिए कितनी है शेयर मिलने की उम्मीद?

Shanti Gold International के आईपीओ को शानदार रिस्पांस मिला है। कंपनी का आईपीओ कई गुना सब्सक्राइब हो गया है। ऐेसे में सवाल आता है कि आईपीओ अलॉट होने के चांस कितने हैं।

Priyanka Kumari
Jul 30, 2025
Shanti Gold International के IPO को निवेशकों ने जबरदस्त रिस्पॉन्स दिया है। 25 से 29 जुलाई तक खुले इस इश्यू के लिए 23.14 लाख से ज्यादा एप्लिकेशन आईं। इतने बड़े रिस्पॉन्स के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर किसके पास शेयर अलॉटमेंट (IPO Allotment) आने की सबसे ज्यादा संभावना है।

कंपनी ने करीब ₹252 करोड़ का इश्यू निकाला था, लेकिन नेट ऑफ एंकर बुक इसे करीब ₹20,460 करोड़ की बोली मिली। ओवरऑल IPO 81.17 गुना भर गया। ऐसे में शेयर मिलना लॉटरी जैसा हो गया है। हालांकि, रिटेल इनवेस्टर्स के लिए थोड़ी राहत की बात है क्योंकि उनके पास अब भी सबसे ज्यादा चांस माना जा रहा है।

अगर अलग-अलग कैटेगरी की बात करें तो QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स का हिस्सा 117.33 गुना भर गया और इसमें ₹8,450 करोड़ से ज्यादा की बिडिंग हुई। वहीं NII (नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स) का हिस्सा 151.48 गुना भरा और ₹8,182 करोड़ की बिड्स आईं। रिटेल हिस्से की बात करें तो वो भी 30.37 गुना भर गया और ₹3,828 करोड़ की बिडिंग हुई।

अब अगर बात करें शेयर मिलने की संभावनाओं की तो बिग HNI कैटेगरी में 35 में से सिर्फ 1 को शेयर मिलेंगे, यानी सिर्फ 2.85% चांस है। स्मॉल HNI के लिए तो और भी कम संभावना है, यहां 104 में से 1 को शेयर मिलेंगे (0.96% चांस)। रिटेल इनवेस्टर्स के लिए चांस थोड़ा बेहतर है। यहां 25 में से 1 को 75 शेयर मिल सकते हैं, यानी 4% संभावना है।

Shanti Gold का यह इश्यू ₹189-199 के प्राइस बैंड में आया था और एक लॉट में 75 शेयर थे। कंपनी ने इस IPO के जरिए ₹360 करोड़ से ज्यादा जुटाए हैं, जो पूरी तरह फ्रेश इश्यू था।

अब सबकी निगाहें अलॉटमेंट डेट पर हैं। कंपनी के शेयर 1 अगस्त यानी शुक्रवार को BSE और NSE पर लिस्ट होंगे।

IPO को लेकर ग्रे मार्केट भी काफी पॉजिटिव है। अनऑफिशियल मार्केट में कंपनी का GMP ₹37-38 चल रहा है, जो संकेत देता है कि लिस्टिंग प्राइस ₹235-237 तक जा सकता है। इसका मतलब है कि निवेशक को पहले ही दिन ही करीब 19% का मुनाफा मिल सकता है।

ब्रोकरेज फर्म्स ने भी इस IPO को लेकर पॉजिटिव रुख दिखाया था और सब्सक्राइब करने की सलाह दी थी। इस इश्यू का मैनेजमेंट Choice Capital Advisors ने किया है और इसका रजिस्ट्रार Bigshare Services है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jul 30, 2025