Tata Motors Share Price: इस खबर के बाद 3% से ज्यादा टूटा टाटा मोटर्स का शेयर

Tata Motors Share Price: टाटा ग्रुप की दिग्गज ऑटो निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स (Tata Motors) के शेयरों में आज 3% से ज्यादा गिरकर ट्रेड कर रहा है। खबर लिखे जानें तक शेयर सुबह 11:57 बजे तक बीएसई पर 3.17% या 21.95 रुपये गिरकर 670.45 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 3.18% या 22 रुपये गिरकर 670.35 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

क्यों आई गिरावट?

रिपोर्ट्स के अनुसार टाटा मोटर्स इटली स्थित इवेको ग्रुप (Iveco Group) के ट्रक बिजनेस को खरीदने के लिए बातचीत कर रहा है और कथित तौर पर डील को अंतिम रूप देने के करीब हैं। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार टाटा मोटर्स, एग्नेली परिवार (Agnelli Family) से इवेको ग्रुप का ट्रक बिजनेस 4.5 अरब डॉलर में खरीद सकता है। हालांकि बिजनेस टुडे बाजार इस खबर को लिखे जानें तक इस रिपोर्ट की पुष्टि नहीं कर सकता

अगर यह डील तय होता है, तो यह टाटा ग्रुप का जावा कोरस अधिग्रहण के बाद दूसरा सबसे बड़ा अधिग्रहण होगा और टाटा मोटर्स के लिए 2008 में Jaguar Land Rover (£2.3 बिलियन) खरीदने के बाद सबसे बड़ा कदम माना जाएगा।

रिपोर्टों के अनुसार, इवेको के इंडस्ट्रीयल रेवेन्यू में ट्रकों का योगदान 70 प्रतिशत था, जबकि बसों और पावरट्रेन सेगमेंट का योगदान 15-15 प्रतिशत था।

यह खबर ऐसे समय में आई है जब टाटा मोटर्स दिसंबर 2025 तक अपने कमर्शियल बिजनेस सेगमेंट को एक अलग यूनिट में बदलने की प्रक्रिया में है। पिछले वित्तीय वर्ष में 75,000 करोड़ रुपये का रेवेन्यू अर्जित करने वाले इस बिजनेस का भारत के हेवी कमर्शियल व्हीकल क्षेत्र में 49 प्रतिशत और एलसीवी कैटेगरी में 30 प्रतिशत बाजार हिस्सेदारी पर दबदबा है। कंपनी ने 8,800 करोड़ रुपये का EBITDA और 7,400 करोड़ रुपये का फ्री कैश फ्लो भी प्रदान किया है, और विभाजन के समय इसके नेट कैश फ्लो के पॉजिटिव रहने की उम्मीद है।