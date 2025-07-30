NSDL के आईपीओ को आज से कर सकते हैं सब्सक्राइब! लेटेस्ट जीएमपी का क्या है इशारा, पैसा लगाएं या नहीं?

scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNSDL के आईपीओ को आज से कर सकते हैं सब्सक्राइब! लेटेस्ट जीएमपी का क्या है इशारा, पैसा लगाएं या नहीं?

Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 30, 2025 10:44 IST

NSDL IPO GMP Today: लंबे इंतजार के बाद आज आखिरकार नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (NSDL) का आईपीओ रिटेल निवेशकों के सब्सक्रिप्शन के लिए खुल गया। निवेशक इस ऑफर को 1 अगस्त 2025 तक सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम आज स्थिर बना हुआ है। चलिए जानते हैं इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं और कितना है इसका आज का जीएमपी?

NSDL IPO में पैसा लगाएं या नहीं?

ब्रोकरेज SMIFS ने कहा कि NSDL का Jiffy प्लेटफॉर्म, कैश मैनेजमेंट सर्विस, और रेगटेक व ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर में विस्तार इसका इकोसिस्टम मजबूत करते हैं। ये प्रयास कस्टमर स्टेबिलिटी और प्रति यूजर रेवेन्यू बढ़ाने में मदद करेंगे। ब्रोकरेज ने इस इश्यू को सब्सक्राइब करने की सलाह दी है।

Angel One ने कहा कि 47x FY25 अर्निंग पर NSDL की वैल्यूएशन इसके प्रतिद्वंद्वी CDSL से कम है। मजबूत बाजार स्थिति, ऊंची एंट्री बैरियर्स और डिजिटल इंडिया व पूंजी बाजार के विस्तार से मिलने वाले लॉन्ग टर्म टेलविंड इसे निवेश के लिए अच्छा बनाते हैं। हालांकि, Angel One ने कुछ जोखिम भी गिनाए- जैसे ट्रांजैक्शन प्राइसिंग पर नियामकीय दबाव, CDSL से कंपीटिशन, और राजस्व में अस्थिरता। चूंकि यह इश्यू पूरी तरह से OFS है, कंपनी को इससे कोई नया पूंजी नहीं मिलेगा।

वेंचुरा सिक्योरिटीज ने कहा कि NSDL की टेक्नोलॉजिकल लीडरशिप, जैसे ई-वोटिंग, ई-AGM और ब्लॉकचेन-आधारित मॉनिटरिंग सिस्टम, इसे कंपीटिशन से आगे रखती है। ब्रोकरेज ने इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करने की सिफारिश की है।

NSDL IPO Details

₹4,011.60 करोड़ रुपये का यह इश्यू पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल (OFS) है जहां कंपनी 5.01 करोड़ इक्विटी शेयर जारी करेगी। इस आईपीओ का प्राइस बैंड ₹760 - ₹800 है और लॉट साइज 18 शेयरों का है। इस हिसाब से रिटेल निवेशकों को न्यूनतम ₹13,680 का निवेश करना होगा।

NSDL IPO GMP

ग्रे मार्केट को ट्रेक करने वाली विभिन्न वेबसाइटों के मुताबिक इस आईपीओ का जीएमपी आज सुबह 8:45 बजे तक 126 रुपये है। इस हिसाब से शेयर की लिस्टिंग 15.75% के प्रीमियम के साथ ₹926 रुपये पर हो सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 30, 2025