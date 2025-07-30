Triveni Engineering Share Price: शुगर सेक्टर की कंपनी त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज (Triveni Engineering & Industries Ltd) के शेयरों में आज 8% की गिरावट दर्ज की गई है। शेयर आज 359.05 रुपये पर खुला था और आज अब तक इसने अपना इंट्राडे लो 339 रुपये को टच किया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर सुबह 11 बजे तक बीएसई पर 6.04% या 22.20 रुपये गिरकर 345.50 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 6.03% या 22.15 रुपये टूटकर 345.35 रुपये पर कारोबार कर रहा था।

क्यों टूटा शेयर?

त्रिवेणी इंजीनियरिंग एंड इंडस्ट्रीज के शेयरों में यह गिरावट कमजोर तिमाही नतीजों के बाद आई है।

पहली तिमाही में नेट प्रॉफिट 2.1 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वर्ष इसी अवधि में 31 करोड़ रुपये था। कंपनी ने कहा कि वित्त वर्ष 26 की पहली तिमाही में उसकी नेट बिक्री 27.4% बढ़कर 1954.5 करोड़ रुपये हो गई, जो एक साल पहले इसी अवधि में 1534 करोड़ रुपये थी।

जून 2025 की तिमाही में EBITDA 21.2% घटकर 76.5 करोड़ रुपये रह गया, जो पिछले वर्ष की समान तिमाही में 97.1 करोड़ रुपये था। टैक्स से पहले प्रॉफिट 2.9 करोड़ रुपये रहा, जो वित्त वर्ष 25 की पहली तिमाही में दर्ज 41.8 करोड़ रुपये से काफी कम है।

कंपनी ने कहा कि मुनाफे में गिरावट का मुख्य कारण शुगर, डिस्टिलरी और पावर ट्रांसमिशन बिजनेस में प्रॉफिटैबिलिटी का घटना है।

तकनीकी विश्लेषण के मुताबिक, स्टॉक का रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) 40.8 है, जो न तो अधिक खरीदी (overbought) और न ही अधिक बिकवाली (oversold) को दर्शाता है। लेकिन शेयर अपने 5-दिन से लेकर 200-दिन तक की सभी मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रहा है, जो नकारात्मक ट्रेंड को दिखाता है।

Triveni Engineering Share Price History

BSE Analytics के मुताबिक कंपनी का शेयर पिछले 1 हफ्ते में 7 प्रतिशत से अधिक, पिछले 1 महीने में 9 प्रतिशत से अधिक, पिछले 3 महीने में 16 प्रतिशत से अधिक और पिछले 6 महीने में 10 प्रतिशत से अधिक टूटा है।