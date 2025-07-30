Gold, Silver Price Today: सोने का भाव टूटा, चांदी स्थिर - चेक करें आज का ताजा भाव

Gold Silver Rates Today : बुधवार को एक बार फिर से सोने की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। अगर आज चांदी की बात करें तो सिल्वर की कीमत आज स्थिर बनी हुई है। दिल्ली में 24 कैरट 10 ग्राम सोना 110 रुपये सस्ता हुआ है।

अगर वायदा कारोबार की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:39 बजे तक सोने का 5 अगस्त 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.36% या 349 रुपये चढ़कर 98610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 0.01% या 14 रुपये चढ़कर 113767 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9869 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9040 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

