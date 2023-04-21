Vodafone Board: कुमार मंगलम बिड़ला की दो साल बाद वोडाफोन के बोर्ड में वापसी
भारतीय अरबपति कुमार मंगलम बिड़ला वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में वापस आ गए हैं।
वोडाफोन ने एक एक्सचेंज डिस्क्लोजर में कहा कि कुमार मंगलम बिड़ला 20 अप्रैल से बोर्ड में शामिल होंगे।
इससे पहले दिन में दूरसंचार कंपनी ने कहा कि आदित्य बिड़ला समूह के स्वामित्व वाली अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पूर्व शीर्ष कार्यकारी कृष्ण किशोर माहेश्वरी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए गैर-कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है।