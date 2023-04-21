scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
NewsकारोबारVodafone Board: कुमार मंगलम बिड़ला की दो साल बाद वोडाफोन के बोर्ड में वापसी

Vodafone Board: कुमार मंगलम बिड़ला की दो साल बाद वोडाफोन के बोर्ड में वापसी

भारतीय अरबपति कुमार मंगलम बिड़ला वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में वापस आ गए हैं।

Advertisement
BT बाज़ार डेस्क
BT बाज़ार डेस्क
New Delhi,UPDATED: Apr 21, 2023 11:26 IST
Kumar Manglam Birla वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बोर्ड में वापस आ गए हैं।
Kumar Manglam Birla वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बोर्ड में वापस आ गए हैं।

भारतीय अरबपति कुमार मंगलम बिड़ला वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में वापस आ गए हैं।

Vodafone
Vodafone

वोडाफोन ने एक एक्सचेंज डिस्क्लोजर में कहा कि कुमार मंगलम बिड़ला 20 अप्रैल से बोर्ड में शामिल होंगे।

advertisement

इससे पहले दिन में दूरसंचार कंपनी ने कहा कि आदित्य बिड़ला समूह के स्वामित्व वाली अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पूर्व शीर्ष कार्यकारी कृष्ण किशोर माहेश्वरी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए गैर-कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है।

Edited By:
abhishek singh1
Published On:
Apr 21, 2023