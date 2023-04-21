भारतीय अरबपति कुमार मंगलम बिड़ला वोडाफोन आइडिया लिमिटेड के बोर्ड में एक अतिरिक्त निदेशक के रूप में वापस आ गए हैं।

Vodafone

वोडाफोन ने एक एक्सचेंज डिस्क्लोजर में कहा कि कुमार मंगलम बिड़ला 20 अप्रैल से बोर्ड में शामिल होंगे।

advertisement

इससे पहले दिन में दूरसंचार कंपनी ने कहा कि आदित्य बिड़ला समूह के स्वामित्व वाली अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के पूर्व शीर्ष कार्यकारी कृष्ण किशोर माहेश्वरी ने निजी कारणों का हवाला देते हुए गैर-कार्यकारी निदेशक के पद से इस्तीफा दे दिया है।