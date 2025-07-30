Hyundai Motor Dividend Record Date: भारत का सबसे बड़ा आईपीओ पेश करने वाली कंपनी हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड (Hyundai Motor India Ltd) अब पहली बार अपने शेयरधारकों को डिविडेंड दे सकती है। कंपनी ने आज अपने लेटेस्ट एक्सचेंज फाइलिंग में बताया कि उसके बोर्ड मेंबर्स गुरुवार 28 अगस्त को मीटिंग करेंगे और अगर इस बैठक में डिविडेंड पर फैसला लिया जाता है तो इसके लिए रिकॉर्ड डेट मंगलवार 5 अगस्त 2025 होगी।

रिकॉर्ड डेट के तय होने के बाद डिविडेंड मिलने की संभावना लगभग तय माना जा रही है। ऐसे में अगर आपको डिविडेंड चाहिए तो आपके डीमैट अकाउंट में 5 अगस्त तक कंपनी के शेयर होने चाहिए।

कंपनी ने आज Q1 FY26 के वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया कि 30 जून, 2025 को समाप्त पहली तिमाही में कंपनी का कंसो नेट प्रॉफिट पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 1,489.65 करोड़ रुपये की तुलना में 8% घटकर 1,369.23 करोड़ रुपये रह गया। इस बीच, कंपनी का राजस्व पिछले वर्ष की समान तिमाही के 17,131.24 करोड़ रुपये से 5.5% घटकर 16,179.61 करोड़ रुपये रह गया।

इसके अलावा PAT में भी तेज गिरावट दर्ज की गई जो वित्त वर्ष 2025 की मार्च तिमाही के 16,14.34 करोड़ रुपये से 15.2% कम है। परिचालन से राजस्व भी तिमाही-दर-तिमाही 7.7% कम है, जो 31 मार्च, 2025 तक 17,527.25 करोड़ रुपये था।

स्टैंडअलोन आधार पर, कंपनी का प्रॉफिट ऑफटर टैक्स (PAT) Q1 में 7.7% सालाना घटकर 1335.75 करोड़ रुपये रह गया, जो एक साल पहले 1,447.81 करोड़ रुपये था, जबकि तिमाही-दर-तिमाही 15.6% की गिरावट आई।

साल-दर-साल, हुंडई मोटर इंडिया की कुल इनकम में भी गिरावट आई और यह 16,627.67 करोड़ रुपये रही, जो वित्तीय वर्ष 2025 की जून तिमाही में दर्ज 17,567.98 करोड़ रुपये से 5.35% कम है।

Hyundai Motor Share Price

कंपनी का शेयर आज बीएसई पर 0.76% या 15.90 रुपये गिरकर 2084.95 रुपये पर बंद हुआ तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 0.84% या 17.60 रुपये टूटकर 2,083.10 रुपये पर बंद हुआ।