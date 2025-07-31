Gold, Silver Price Today: सोना करीब 700 रुपये तो चांदी 1200 रुपये हुई महंगी - चेक करें आपके शहर में आज का भाव

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने 680 रुपये महंगा हुआ है तो वहीं चांदी के कीमतों में 1200 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोत्तरी हुई है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत कुछ शहरों में 1 लाख 500 रुपये को भी पार कर गया है।

रिटेल के अलावा अगर गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:29 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.20% या 202 रुपये टूटकर 98781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था।

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 1.34% या 1514 रुपये गिरकर 111350 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9841 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9015 रुपये है।

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

