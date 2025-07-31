scorecardresearch
Gold, Silver Price Today: सोना करीब 700 रुपये तो चांदी 1200 रुपये हुई महंगी - चेक करें आपके शहर में आज का भाव

अगर आप आज सोना या चांदी खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए है। चलिए जानते हैं आपके शहर में क्या है आज गोल्ड और सिल्वर का लेटेस्ट प्राइस

Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 31, 2025 12:40 IST

Gold Silver Rates Today : सोने और चांदी की कीमतों में आज जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है। दिल्ली में 24 कैरेट 10 ग्राम सोने 680 रुपये महंगा हुआ है तो वहीं चांदी के कीमतों में 1200 रुपये प्रति किलोग्राम की बढ़ोत्तरी हुई है। 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत कुछ शहरों में 1 लाख 500 रुपये को भी पार कर गया है। 

रिटेल के अलावा अगर गोल्ड और सिल्वर के फ्यूचर ट्रेड की बात करें तो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर दोपहर 12:29 बजे तक सोने का 3 अक्टूबर 2025 का फ्यूचर ट्रेड 0.20% या 202 रुपये टूटकर 98781 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था। 

इसके अलावा 5 सितंबर वाला चांदी का फ्यूचर ट्रेड इस समय तक 1.34% या 1514 रुपये गिरकर 111350 रुपये प्रति किलोग्राम पर ट्रेड कर रहा था।

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक आज 24 कैरेट 1 ग्राम सोने की कीमत 9841 रुपये है तो वहीं 22 कैरेट 1 ग्राम सोने का भाव 9015 रुपये है। 

आपके शहर में क्या है सोने और चांदी का आज ताजा भाव?

आज तक की वेबसाइट के मुताबिक

  • चेन्नई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,511 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,29,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • मुंबई में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,517 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,500 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • दिल्ली में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,663 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,200 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • पटना में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,559 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,300 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • कोलकाता में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,515 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,21,000 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • चंडीगढ़ में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,672 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,19,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • केरल में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,535 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,30,800 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
     
  • जयपुर में आज 24 कैरेट सोने की कीमत 1,00,656 रुपये प्रति 10 ग्राम है तो वहीं चांदी की कीमत 1,20,600 रुपये प्रति किलोग्राम है। 
Jul 31, 2025