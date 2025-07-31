scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारNSDL IPO में बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी, GMP ₹135 तक पहुंचा; क्या आपको करना चाहिए निवेश?

NSDL IPO में बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी, GMP ₹135 तक पहुंचा; क्या आपको करना चाहिए निवेश?

NSDL IPO को निवेशकों से शानदार रिस्पांस मिला है। इस आईपीओ का जीएमपी 135 रुपये पहुंच गया है। ऐसे में सवाल है कि क्या इस आईपीओ को सब्सक्राइब करना चाहिए या नहीं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 31, 2025 12:25 IST
NSDL IPO: The issue is priced in the range of Rs 760–800 per share.
NSDL IPO: The issue is priced in the range of Rs 760–800 per share.

31 जुलाई 2025 को NSDL IPO का दूसरा दिन था। इस दिन निवेशकों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। आज सुबह 10:37 बजे तक इसे कुल 0.97 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका था। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) की भागीदारी सबसे ज्यादा रही, जबकि क्यूआईबी (QIB) कैटेगिरी में कम रुचि देखी गई।

ग्रे मार्केट प्रीमियम से बढ़ी उम्मीदें

NSDL के शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹135 तक पहुंच चुका है। यह ₹800 के ऊपरी प्राइस बैंड से करीब 17% ज्यादा है। यह इशारा दे रहा है कि लिस्टिंग के दिन शेयर की कीमत ज्यादा रह सकती है और निवेशकों को मुनाफा मिल सकता है।

आईपीओ की कीमत 

NSDL ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड ₹760 से ₹800 प्रति शेयर तय किया है। निवेशकों को कम से कम 18 शेयरों के एक लॉट में आवेदन करना होगा। इसका मतलब है कि रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹13,680 निवेश करने होंगे।

यह पब्लिक इश्यू 30 जुलाई से शुरू होकर 1 अगस्त तक खुला रहेगा। शेयरों का अलॉटमेंट 4 अगस्त को तय होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 6 अगस्त 2025 को NSE और BSE दोनों पर होगी।

NSDL का यह इश्यू पूरी तरह से Offer for Sale (OFS) है। इसमें NSE, IDBI बैंक, SBI, HDFC बैंक, यूनियन बैंक और SUUTI अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं। 

क्या NSDL IPO में निवेश करना चाहिए?

ब्रोकरेज हाउस Angel One और Anand Rathi दोनों ने NSDL IPO को “Subscribe” करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि भारत में सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सेक्टर में ग्रोथ की संभावना है, खासतौर पर फाइनेंशियल इनक्लूजन और कैपिटल मार्केट की गहराई बढ़ने के चलते।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 31, 2025