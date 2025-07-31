NSDL IPO में बढ़ी निवेशकों की दिलचस्पी, GMP ₹135 तक पहुंचा; क्या आपको करना चाहिए निवेश?

31 जुलाई 2025 को NSDL IPO का दूसरा दिन था। इस दिन निवेशकों की अच्छी भागीदारी देखने को मिली। आज सुबह 10:37 बजे तक इसे कुल 0.97 गुना सब्सक्रिप्शन मिल चुका था। इस आईपीओ में रिटेल इनवेस्टर्स और नॉन-इंस्टीट्यूशनल इनवेस्टर्स (NII) की भागीदारी सबसे ज्यादा रही, जबकि क्यूआईबी (QIB) कैटेगिरी में कम रुचि देखी गई।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

ग्रे मार्केट प्रीमियम से बढ़ी उम्मीदें

NSDL के शेयर का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹135 तक पहुंच चुका है। यह ₹800 के ऊपरी प्राइस बैंड से करीब 17% ज्यादा है। यह इशारा दे रहा है कि लिस्टिंग के दिन शेयर की कीमत ज्यादा रह सकती है और निवेशकों को मुनाफा मिल सकता है।

आईपीओ की कीमत

NSDL ने अपने आईपीओ का प्राइस बैंड ₹760 से ₹800 प्रति शेयर तय किया है। निवेशकों को कम से कम 18 शेयरों के एक लॉट में आवेदन करना होगा। इसका मतलब है कि रिटेल निवेशकों को कम से कम ₹13,680 निवेश करने होंगे।

यह पब्लिक इश्यू 30 जुलाई से शुरू होकर 1 अगस्त तक खुला रहेगा। शेयरों का अलॉटमेंट 4 अगस्त को तय होगा। आईपीओ की लिस्टिंग 6 अगस्त 2025 को NSE और BSE दोनों पर होगी।

NSDL का यह इश्यू पूरी तरह से Offer for Sale (OFS) है। इसमें NSE, IDBI बैंक, SBI, HDFC बैंक, यूनियन बैंक और SUUTI अपनी हिस्सेदारी बेच रहे हैं।

क्या NSDL IPO में निवेश करना चाहिए?

ब्रोकरेज हाउस Angel One और Anand Rathi दोनों ने NSDL IPO को “Subscribe” करने की सलाह दी है। उनका मानना है कि भारत में सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सेक्टर में ग्रोथ की संभावना है, खासतौर पर फाइनेंशियल इनक्लूजन और कैपिटल मार्केट की गहराई बढ़ने के चलते।