भाषा की मर्यादा भूले ट्रंप! भारत की अर्थव्यवस्था को कहा 'Dead Economy'...

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल (Truth Social) पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने भारत को 'दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश' कहा और उसके रूस के साथ व्यापार को लेकर तीखी टिप्पणी की।

Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 31, 2025 11:35 IST
Trump On India Russia
भारत और रूस की दोस्ती पर ट्रंप ने साधा निशाना

Trump on India and Russia: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और रूस को एक बार फिर अपने निशाने पर लिया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, ट्रुथ सोशल (Truth Social) पर पोस्ट करते हुए ट्रंप ने भारत को 'दुनिया में सबसे ज्यादा टैरिफ लगाने वाला देश' कहा और उसके रूस के साथ व्यापार को लेकर तीखी टिप्पणी की। उन्होंने लिखा कि 'इन दोनों देशों की अर्थव्यवस्थाएं मृत हैं और ये मिलकर इसे और नीचे ले जा सकते हैं।'  ट्रंप ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि भारत रूस के साथ क्या करता है।

यह बयान वाशिंगटन द्वारा 1 अगस्त से भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के कुछ ही घंटे बाद आया है। इस टैरिफ के साथ अमेरिका ने रूस से ऊर्जा और रक्षा आयात करने पर भारत को अतिरिक्त जुर्माने की चेतावनी भी दी है। ट्रंप ने साफ किया कि अमेरिका को रूस के साथ व्यापार में कोई रुचि नहीं है और ऐसा ही बने रहना चाहिए।

ट्रंप की यह प्रतिक्रिया रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव की उस हालिया चेतावनी के बाद आई है जिसमें उन्होंने कहा था कि ट्रंप रूस के साथ 'अल्टीमेटम गेम' खेल रहे हैं। इसके जवाब में ट्रंप ने मेदवेदेव को 'असफल पूर्व राष्ट्रपति' कहते हुए कहा कि 'वे बहुत खतरनाक क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और उन्हें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए।'

भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी कोई नई बात नहीं है, लेकिन ट्रंप के इस तरह के कमेंट और तीखे हमले ने दोनों देशों के संबंधों को लेकर फिर से अंतरराष्ट्रीय बहस छेड़ दी है।

भारत का जवाब

भारत सरकार ने ट्रंप की धमकी के कुछ ही घंटों बाद बयान जारी करते हुए कहा कि वह किसानों, उद्यमियों और MSMEs के हितों की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगी। भारत ने स्पष्ट किया कि वह अपने आर्थिक हितों से समझौता नहीं करेगा और टैरिफ के प्रभावों का वैल्यूएशन कर जवाबी रणनीति तैयार करेगा।

Edited By:
Gaurav
Published On:
Jul 31, 2025