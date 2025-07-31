scorecardresearch
लगातार दूसरे दिन गिरा अशीष कचोलिया के निवेश वाला स्टॉक, खराब तिमाही नतीजे से निवेशक हुए नाराज

लगातार दूसरे दिन गिरा अशीष कचोलिया के निवेश वाला स्टॉक, खराब तिमाही नतीजे से निवेशक हुए नाराज

Ashish Kacholia Portfolio: गुरुवार के कारोबारी सत्र में आशीष कचोलिया के पोर्टफोलियो में शामिल Aeroflex Industries के शेयर गिरे हैं। बुधवार को भी कंपनी के शेयर में गिरावट आई थी।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 31, 2025 10:37 IST

गुरुवार के कारोबारी सत्र में Aeroflex Industries के शेयर लाल निशान पर कारोबार कर रहे हैं। शेयर में लगातार दूसरे दिन गिरावट आई है। बुधवार को भी कंपनी के शेयर लाल निशान पर बंद हुए थे। खबर लिखते वक्त कंपनी के स्टॉक 1 फीसदी गिरकर ₹191.11 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

इस हफ्ते कंपनी ने तिमाही नतीजे जारी किया था। यह नतीजा उम्मीद से अच्छे नहीं आए। इस कारण निवेशकों ने स्टॉक में बिकवाली शुरू कर दी है। बता दें कि यह स्टॉक मशहूर निवेशक अशीष कचोलिया (Ashish Kacholia Portfolio Stock) के पोर्टफोलियो में भी शामिल है।

कैसे रहे तिमाही नतीजे? (Aeroflex Industries Q1 Result)

जून 2025 तिमाही में Aeroflex का नेट प्रॉफिट 42.22% गिरकर ₹7.17 करोड़ रह गया, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी ने ₹12.41 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया था। कंपनी का रेवेन्यू भी ₹84.33 करोड़ रह गया, जो Q1FY25 में ₹89.75 करोड़ था।

शेयर की परफॉर्मेंस 

बुधवार को कंपनी के शेयर 193.05 रुपये प्रति शेयर पर बंद हुए थे। मंगलवार को कंपनी के स्टॉक 9.8% तक की गिरावट के साथ ₹185.25 पर आ गया था। इस साल अप्रैल में शेयर ने ₹145.05 का 52-वीक लो टच किया था। पिछले 6 महीने में शेयर में 21 फीसदी की गिरावट आई है। हालांकि, एक साल में शेयर ने 22 फीसदी का रिटर्न दिया है। पांच साल में शेयर 15 फीसदी चढ़ा है।

आशीष कचोलिया ने बढ़ाई हिस्सेदारी

कमजोर तिमाही नतीजों के बावजूद दिग्गज निवेशक अशीश कचोलिया ने इस स्टॉक में भरोसा जताया है। मार्च 2025 तिमाही में उनकी हिस्सेदारी 1.92% (24.78 लाख शेयर) थी, जो अब जून तिमाही में बढ़कर 1.99% (25.78 लाख शेयर) हो गई है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
