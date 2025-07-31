scorecardresearch
डिविडेंड, रिकॉर्ड आय और बढ़ते ग्राहक… फिर भी गिरा Paisalo Digital का शेयर

Paisalo Digital ने अपने 7.5% वाले विदेशी बॉन्ड्स (FCCB) को इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (India INX) पर लिस्ट करवा दिया है। इसके अलावा जून तिमाही में कंपनी को 218 करोड़ रुपये की कमाई हुई है।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jul 31, 2025 12:36 IST
Penny Stock
पेनी स्‍टॉक में आई शानदार तेजी (Photo: Pixabay)

गुरुवार को Paisalo Digital के शेयर में थोड़ी गिरावट देखने को मिली। यह ₹31.30 से गिरकर ₹31.17 पर आ गया। हालांकि कंपनी का शेयर अब भी अपने 52 हफ्तों के सबसे निचले स्तर ₹29.40 से करीब 6% ऊपर चल रहा है। कंपनी का 52-वीक हाई ₹71.40 रहा है।

ग्लोबल एक्सचेंज में लिस्ट हुई कंपनी

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार Paisalo Digital ने अपने 7.5% वाले विदेशी बॉन्ड्स (FCCB) को इंडिया इंटरनेशनल एक्सचेंज (India INX) पर लिस्ट करवा दिया है। ये बॉन्ड दिसंबर 2029 में पूरे होंगे और इनकी कुल वैल्यू 50 मिलियन डॉलर है। इस लिस्टिंग से कंपनी को इंटरनेशनल इन्वेस्टर से पैसा जुटाने का एक नया रास्ता मिला है।

प्रमोटर ग्रुप ने खरीदे लाखों शेयर

कंपनी के प्रमोटर ग्रुप की यूनिट Equilibratedventure CFLOW (P) Ltd. ने हाल ही में 74.7 लाख शेयर खरीदे हैं। इससे साफ है कि प्रमोटर खुद कंपनी के फ्यूचर को लेकर भरोसे में हैं और आगे की ग्रोथ पर दांव लगा रहे हैं।

कैसे रहे तिमाही नतीजे

जून तिमाही में Paisalo Digital ने ₹218.7 करोड़ की कमाई की, जो अब तक की सबसे ज्यादा है। कंपनी ने एक ही तिमाही में 15 लाख नए ग्राहक जोड़े हैं और अब इसके ग्राहकों की संख्या 1.1 करोड़ से ज्यादा हो गई है। इससे साफ है कि कंपनी देशभर में तेजी से अपने पांव फैला रही है।

कंपनी ने छोटे लोन देने में अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इससे कंपनी की कमाई भी बढ़ी है। कंपनी की ब्याज से हुई कमाई 20% बढ़ी है। इसके साथ ही कंपनी ने अपनी शाखाएं भी बढ़ाकर 401 कर दी हैं। SBI के साथ मिलकर कंपनी छोटे बिजनेस को ज्यादा लोन देने पर भी ध्यान दे रही है।

कंपनी दे रही डिविडेंड 

कंपनी ने इस बार ₹0.10 प्रति शेयर डिविडेंड देने की सिफारिश की है। यह फैसला 29 सितंबर 2025 को होने वाली सालाना मीटिंग में लिया जाएगा। डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 22 सितंबर तय की गई है।

बता दें कि SBI लाइफ इंश्योरेंस और LIC जैसी बड़ी कंपनियों ने भी Paisalo Digital में निवेश कर रखा है। इस साल जून 2025 तक SBI लाइफ की हिस्सेदारी 8.96% और LIC की 1.12% है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
