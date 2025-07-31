scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारबस एक खबर और 3.5% दौड़ा मुकेश अंबानी की कंपनी का ये शेयर - जानिए क्या है खास

शेयर आज 318 रुपये पर खुला था अब तक इसने इंट्राडे हाई 331.70 रुपये को टच कर लिया है। सुबह 10:43 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 2.84% या 9.10 रुपये चढ़कर 329.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं शेयर बीएसई पर 2.81% या 9 रुपये चढ़कर 329.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 31, 2025 10:54 IST

Jio Financial Services Share Price: मुकेश अंबानी की कंपनी जियो फाइनेंशियल सर्विसेस (Jio Financial Services) के शेयरों में गुरुवार को शुरुआती कारोबार में 3.59% की तेजी देखने को मिली। शेयर आज 318 रुपये पर खुला था अब तक इसने इंट्राडे हाई 331.70 रुपये को टच कर लिया है। सुबह 10:43 बजे तक कंपनी का शेयर एनएसई पर 2.84% या 9.10 रुपये चढ़कर 329.40 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं शेयर बीएसई पर 2.81% या 9 रुपये चढ़कर 329.20 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

इस तेजी के पीछे की वजह एक बड़ी घोषणा है। दरअसल कंपनी ने बताया कि प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी मौजूदा 47.12% से बढ़कर 54% से अधिक हो जाएगी। यह बढ़त मुकेश अंबानी परिवार द्वारा ₹15,825 करोड़ के निवेश से आई है, जो कि कन्वर्टिबल वारंट्स के जरिए प्रमोटर ग्रुप में डाला गया है।

कंपनी बोर्ड ने फंडरेजिंग प्लान को गुरुवार को मंजूरी दी, जिसकी सूचना 26 जुलाई को एक्सचेंजों को दी गई थी। योजना के तहत Jio Financial ₹316.50 प्रति वारंट की दर से 50 करोड़ वारंट जारी करेगी। हर वारंट का फेस वैल्यू ₹10 और प्रीमियम ₹306.50 है।

ये वारंट दो प्रमोटर ग्रुप फर्मों Sikka Ports & Terminals Ltd और Jamnagar Utilities & Power Pvt Ltd को प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से अलॉट होंगे। हर वारंट एक पूर्ण रूप से चुकता इक्विटी शेयर में बदला जा सकेगा।

वॉरंट्स को एक या अधिक किश्तों में 18 महीने की अवधि के अंदर बदला जा सकता है। निर्धारित समय के बाद अगर कोई वॉरंट नहीं बदला गया तो वह रद्द माना जाएगा और उस पर जमा राशि जब्त हो जाएगी।

डील के बाद, Sikka Ports की हिस्सेदारी 1.08% से बढ़कर 4.65% और Jamnagar Utilities की हिस्सेदारी 2.02% से बढ़कर 5.52% हो जाएगी। इससे कंपनी में प्रमोटर समूह की कुल हिस्सेदारी बढ़कर 54% से ऊपर पहुंच जाएगी, जो बाजार में अंबानी ग्रुप की लॉन्ग टर्म सोच को दिखाता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Jul 31, 2025