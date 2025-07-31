scorecardresearch
ट्रंप के टैरिफ से Avanti Feeds और Apex Frozen Foods के शेयरों को झटका, 6-7% गिरा भाव

गुरुवार के शुरुआती कारोबार में Avanti Feeds Ltd और Apex Frozen Foods Ltd के शेयरों में 6-7% तक गिरावट आई। ब्रोकरेज Nomura ने कहा कि भारत मुख्य रूप से अमेरिका को श्रृम्‍प और झींगा निर्यात करता है, जो अमेरिकी आयात का 2.3% है।

Gaurav Kumar
UPDATED: Jul 31, 2025 10:40 IST

Trump tariff impact: अमेरिकी प्रशासन द्वारा भारतीय समुद्री खाद्य उत्पादों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा के बाद गुरुवार के शुरुआती कारोबार में Avanti Feeds Ltd और Apex Frozen Foods Ltd के शेयरों में 6-7% तक गिरावट आई।

ब्रोकरेज Nomura ने कहा कि भारत मुख्य रूप से अमेरिका को श्रृम्‍प और झींगा निर्यात करता है, जो अमेरिकी आयात का 2.3% है।

खबर लिखे जानें तक सुबह 10:21 बजे तक Avanti Feeds का शेयर एनएसई पर 3.70% या 25.60 रुपये टूटकर 665.70 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं Apex Frozen Foods का शेयर गिरावट से उबर कर इस समय तक एनएसई पर 0.09% या 0.21 रुपये की तेजी के साथ 241.66  रुपये पर कारोबार कर रहा था।

Avanti Feeds का शेयर आज 656 रुपये पर खुला था और शेयर ने अभी तक इंट्राडे लो 645 रुपये टच किया है। वहीं Apex Frozen Foods का शेयर एनएसई पर 231.80 रुपये पर खुला था और शेयर ने अभी तक इंट्राडे लो 226 रुपये को टच किया है।

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अमेरिकी टैरिफ के कारण भारत अपने कंपीटिशन बढ़त को खो सकता है और दूसरे आपूर्तिकर्ता देशों को बाजार मिल सकता है। भारत का अमेरिका को झींगा निर्यात 2023 में $1.81 बिलियन था, जबकि वियतनाम का केवल $290 मिलियन का था। टैरिफ के चलते भारत का निर्यात $224 मिलियन तक गिर सकता है- यानि इससे लगभग $1.6 बिलियन का नुकसान होने की आशंका है।

Avanti Feeds श्रिम्प हैचरी, श्रिम्प फीड्स और निर्यात में एक्टिव है, जबकि Apex Frozen Foods वैनमाई श्रिम्प पर केंद्रित एक इंटीग्रेटेड उत्पादक एवं निर्यातक कंपनी है, जो Bay Fresh, Bay Harvest और BayPremium जैसे ब्रांड्स के तहत बेचा जाता है।

InCred Equities ने 8 जुलाई को नोट किया था कि 2025 के कैलेंडर वर्ष से भारतीय श्रिम्प उद्योग में सुधार की संभावना है। ब्रोकरेज के अनुमान के मुताबिक Q1 CY25 से फीड कंपनियों की प्रॉफिटैबिलिटी और मात्रा वृद्धि लौट सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
