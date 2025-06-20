आशीष कचोलिया के निवेश वाले शेयर में तूफानी तेजी,एक दिन में 18% चढ़ा स्टॉक

शेयर बाजार में शुक्रवार को दोनों स्टॉक एक्सचेंज NSE-BSE हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। कारोबारी सत्र में आशीष कचोलिया के निवेश वाली कंपनी के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। हम Aeroflex Industries Ltd के शेयर की बात कर रहे हैं।

Aeroflex Industries Ltd के शेयर शुक्रवार को 18 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे। दोपहर 1.05 बजे कंपनी के शेयर 7.05 फीसदी की तेजी के साथ ₹208.90 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था।

आज सुबह कंपनी के शेयर 192.35 रुपये प्रति शेयर पर खुले, लेकिन थोड़ी देर में ₹216.50 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, शेयर ने 195.15 रुपये के न्यूनतम स्तर को भी टच किया।

आशीष कचोलिया के पास इतनी हिस्सेदारी?

मार्च 2025 तक आशीष कचोलिया के पास कंपनी की 1.92 फीसदी हिस्सेदारी थी। वहीं, दिसंबर 2024 में कचोलिया के पास 1.8 फीसदी हिस्सेदारी थी।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस? (Aeroflex Industries Ltd Share Performance)

स्टॉक का 52-वीक हाई ₹271.60 और 52-वीक लो ₹144.25 है। कंपनी का मार्केट-कैप 2,703.44 करोड़ रुपये है। शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर ने महीने भर में 25.25 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन महीने में शेयर 19.73 फीसदी की तेजी आई है।

क्या है ब्रोकरेज की राय?

CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस शेयर को लेकर रिपोर्ट जारी की है। फर्म शेयर को लेकर बुलिश है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने स्टॉक को 'BUY' रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 235 रुपये प्रति शेयर कर दिया है।