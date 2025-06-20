scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआशीष कचोलिया के निवेश वाले शेयर में तूफानी तेजी,एक दिन में 18% चढ़ा स्टॉक

आशीष कचोलिया के निवेश वाले शेयर में तूफानी तेजी,एक दिन में 18% चढ़ा स्टॉक

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में दिग्गज निवेशक आशीष कचोलिया के निवेश वाले शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली। aeroflex industries के शेयर आज 18 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 20, 2025 13:17 IST
Ashish Kacholia Favourite Stock
Ashish Kacholia Favourite Stock

शेयर बाजार में शुक्रवार को दोनों स्टॉक एक्सचेंज NSE-BSE हरे निशान पर कारोबार कर रहा है। कारोबारी सत्र में आशीष कचोलिया के निवेश वाली कंपनी के शेयर में शानदार तेजी देखने को मिली है। हम  Aeroflex Industries Ltd के शेयर की बात कर रहे हैं। 

 Aeroflex Industries Ltd के शेयर शुक्रवार को 18 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए थे। दोपहर 1.05 बजे कंपनी के शेयर 7.05 फीसदी की तेजी के साथ ₹208.90 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। 

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

आज सुबह कंपनी के शेयर 192.35 रुपये प्रति शेयर पर खुले, लेकिन थोड़ी देर में ₹216.50 के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। हालांकि, शेयर ने 195.15 रुपये के न्यूनतम स्तर को भी टच किया।

आशीष कचोलिया के पास इतनी हिस्सेदारी? 

मार्च 2025 तक आशीष कचोलिया के पास कंपनी की 1.92 फीसदी हिस्सेदारी थी। वहीं, दिसंबर 2024 में कचोलिया के पास 1.8 फीसदी हिस्सेदारी थी। 

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस? (Aeroflex Industries Ltd Share Performance) 

स्टॉक का 52-वीक हाई ₹271.60 और 52-वीक लो ₹144.25 है। कंपनी का मार्केट-कैप 2,703.44 करोड़ रुपये है। शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो BSE Analytics के अनुसार कंपनी के शेयर ने महीने भर में 25.25 फीसदी का रिटर्न दिया है। वहीं, तीन महीने में शेयर 19.73 फीसदी की तेजी आई है। 

क्या है ब्रोकरेज की राय? 

CNBC TV18 की रिपोर्ट के अनुसार ब्रोकरेज हाउस आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने इस शेयर को लेकर रिपोर्ट जारी की है। फर्म शेयर को लेकर बुलिश है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने स्टॉक को 'BUY' रेटिंग दी और टारगेट प्राइस 235 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 20, 2025