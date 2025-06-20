scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारRBI के इस सर्कुलर से बूम हुआ सरकारी स्टॉक, अचानक आई 5% की तेजी

RBI के इस सर्कुलर से बूम हुआ सरकारी स्टॉक, अचानक आई 5% की तेजी

Stock in Focus: शेयर बाजार में आचानक सरकारी स्टॉक PFC और REC में शानदार तेजी आई। इस तेजी का कारण RBI का लेटेस्ट सर्कुलर है। आर्टिकल में पूरा मामला जानते हैं।

Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 20, 2025 11:24 IST
PFC Share Rec Share
PFC Share Rec Share

शुक्रवार के कारोबारी सत्र में शेयर बाजार के दोनों सूचकांक हरे निशान पर कारोबार कर रहे हैं। बाजार में आई तेजी के बीच सरकारी स्टॉक PFC और REC के शेयर 5 फीसदी से ज्यादा चढ़ गए। 

सुबह 11.15 बजे PFC शेयर 5.50 फीसदी की तेजी के साथ ₹411.80 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। इस वक्त REC भी 3.41 फीसदी चढ़कर ₹396.75 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था। 

सम्बंधित ख़बरें

शेयर में क्यों आई तेजी? 

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने  प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के दिशा-निर्देशों में बदलाव किया है। इस बदलाव को लेकर आरबीआई ने सर्कुलर जारी किया। आरबीआई के सर्कुलर के अनुसार अब बैंक, एनबीएफसी (NBFC) और सहकारी बैंकों में प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग के एक नियम रहेंगे।  

नए सर्कुलर के अनुसार यह नियम 1 अक्टूबर 2025 से लागू होगा। अक्टूबर महीने से नए फाइनेंशियल क्लोजर हासिल करने वाले लोन पर नए नियम लागू होंगे। पुरने लोन पर पुराना सर्कुलर ही लागू रहेगा। 

 केंद्रीय बैंक ने इंफ्रास्ट्रक्चर, कमर्शियल रियल एस्टेट जैसे प्रोजेक्ट के लिए स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजनिंग 1.0%/1.25% कर दिया है। 

कैसी है पीएफसी शेयर की परफॉर्मेंस (PFC Share Performance)

पिछले एक महीने में पीएफसी के शेयर 1 फीसदी चढ़े हैं। साल 2025 में अब तक स्टॉक में करीब 8 फीसदी की गिरावट आई। शेयर ने सालभर में 14 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है।  पांच साल में स्टॉक ने 505 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन का मार्केट-कैप 1,36,739.72 करोड़ रुपये है। 

आरईसी शेयर की परफॉर्मेंस (REC Share Performance)

REC Ltd. के शेयर महीने भर में 1.23 फीसदी चढ़ा है। BSE Analytics के अनुसार YTD के आधार पर साल 2025 में कंपनी के स्टॉक में 21 फीसदी की गिरावट आई। शेयर ने एक साल में 21 फीसदी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में स्टॉक ने 398 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है। कंपनी का मार्केट-कैप 1,04,775.98 करोड़ रुपये है।
 

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Priyanka Kumari
Jun 20, 2025