Bonus Share: 7000% का मल्टीबैगर रिटर्न देने वाली कंपनी बांट रही बोनस शेयर, फटाफट नोट कर लें रिकॉर्ड डेट 

Meghna Infracon Infrastructure Limited Share: शेयर बाजार के निवेशकों की नजर बोनस शेयर या डिविडेंड देने वाले स्टॉक पर बनी रहती है। मार्केट में लिस्टिड रियल एस्टेट और इनवेस्टमेंट सेक्टर की बड़ी कंपनी मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Meghna Infracon Infrastructure Limited) ने बोनस शेयर का एलान किया है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

कंपनी के शेयर बुधवार को 4% से ज्यादा चढ़कर ₹1,099.80 प्रति शेयर पर बंद हुआ।

इतना मिलेगा बोनस शेयर (Meghna Infracon Infrastructure Limited Bonus Share)

कंपनी शेयरधारकों को 1:1 रेश्यो में बोनस शेयर देगी। कंपनी ₹10 के फेस वैल्यू वाले शेयर पर बोनस देगी। कंपनी ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट का एलान कर दिया है।

Meghna Infracon Infrastructure Limited Bonus Share Record Date

कंपनी ने बोनस शेयर के लिए रिकॉर्ड डेट 8 जुलाई 2025 फिक्स किया है। इसका मतलब है कि रिकॉर्ड डेट वाले दिन जिन शेयरधारकों के अकाउंट में स्टॉक रहेंगे उन्हें ही बोनस शेयर मिलेगा।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Meghna Infracon Infrastructure Limited Share Performance)

मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के शेयर ने शानदार परफॉर्मेंस दिया है। 14 जुलाई 2020 को कंपनी के शेयर का प्राइस 15.33 रुपये था, जबकि आज शेयर का भाव 1099 रुपये है। कंपनी के स्टॉक ने पांच साल में 7000% से ज्यादा का रिटर्न दिया है।

अगर किसी निवेशक ने पांच साल पहले 1 लाख रुपये का निवेश किया होता तो आज उसके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 7 लाख रुपये से ज्यादा होती।

कंपनी का मार्केट-कैप 46 करोड़ रुपये से ज्यादा है। कंपनी के शेयर में प्रमोटर्स के पास 46.92 फीसदी की हिस्सेदारी है।

कुछ साल पहले बदला कंपनी का नाम

वित्त वर्ष 2024 में कंपनी के नाम में बदलाव हुआ है। मेघना इंफ्राकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड का नाम पहले नयासा सिक्योरिटीज लिमिटेड था। कंपनी रियल एस्टेट की बड़ी कंपनियों में से एक है।

कंपनी को हाल ही में महाराष्ट्र के अंधेरी में रियल एस्टेट का प्रोजेक्ट मिला है। इसके अलावा कंपनी गोरेगांव (पश्चिम), मुंबई में अपना नया प्रोजेक्ट शुरू करने वाली है।