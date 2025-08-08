Home Insurance: आज के समय में बाढ़, तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं तेजी से बढ़ रही हैं। ऐसे में घर, जो अक्सर जीवन की सबसे बड़ी निवेश संपत्ति होती है, को नुकसान से बचाना बेहद जरूरी हो जाता है। यहां तक कि एक छोटा सा नुकसान भी बड़ी मरम्मत लागत में बदल सकता है। यही वजह है कि होम इंश्योरेंस लेना एक समझदारी भरा कदम हो सकता है।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

क्या है होम इंश्योरेंस?

होम इंश्योरेंस एक वित्तीय सुरक्षा कवच है जो आपके घर और उसके अंदर मौजूद कीमती सामान को कवर करता है। आग, चोरी, तूफान, दंगे जैसी घटनाओं से हुए नुकसान की भरपाई इसमें शामिल होती है।

कुछ पॉलिसी तो अस्थायी रहने का खर्च भी कवर करती हैं, अगर नुकसान के कारण आपका घर रहने लायक नहीं बचा हो तो।

भारत में LIC, ICICI लोम्बार्ड, HDFC ERGO और न्यू इंडिया एश्योरेंस जैसी कंपनियां किफायती प्रीमियम पर यह सुविधा देती हैं।

होम इंश्योरेंस में क्या-क्या कवर होता है?

स्ट्रक्चर कवरेज- दीवार, छत, फर्श, रसोई व बाथरूम फिटिंग जैसी इमारत की स्ट्रक्चर को आग, भूकंप, बाढ़, बिजली गिरना, तूफान और अन्य प्राकृतिक आपदाओं से सुरक्षा।

कंटेंट कवरेज- फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आभूषण, कपड़े और निजी सामान को चोरी, डकैती, आग या पानी से हुए नुकसान से सुरक्षा।

अतिरिक्त कवर- कुछ पॉलिसी में आतंकवाद से सुरक्षा, किराये का नुकसान (अगर किरायेदार नहीं रह पाते), और थर्ड-पार्टी देयता (अगर आपके घर में किसी को चोट लगती है) भी शामिल होता है।

ध्यान दें, नियमित घिसावट या खराब रखरखाव से हुआ नुकसान आम तौर पर कवर में शामिल नहीं होता।

होम इंश्योरेंस लेना कितना सही?

होम इंश्योरेंस लेना एक समझदारी और जिम्मेदारी भरा फैसला है, खासकर अगर आप ऐसे क्षेत्र में रहते हैं जहां आग, बाढ़, भूकंप और चोरी जैसे जोखिम आम हैं।

यह आपके घर या सामान को होने वाले नुकसान से वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है, जिससे अचानक मरम्मत या शिफ्ट होने की लागत कम हो जाती है।

किफायती प्रीमियम और व्यापक कवरेज विकल्पों के साथ, होम इंश्योरेंस आपके घर को सुरक्षित रखने में मदद करता है।