स्टॉक मार्केट में अक्सर कहा जाता है कि जितनी छोटी कंपनी होती है उतना बड़ा सरप्राइज मिलता है। सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड (Sobhagya Mercantile Ltd.) ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। ₹625 करोड़ मार्केट कैप वाली इस स्मॉलकैप कंपनी ने निवेशकों को ऐसा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है कि लोग हैरान रह गए।

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

लगातार नए रिकॉर्ड

पिछले एक महीने से इस शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा है और यह हर दिन नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। शुक्रवार को यह स्टॉक BSE पर ₹743.80 पर खुला और मार्केट खुलते ही 5% चढ़कर अपर सर्किट पर पहुंच गया। यह इसका अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

रिटर्न जिसने बदली किस्मत

सौभाग्य मर्केंटाइल का रिटर्न चार्ट किसी सपने से कम नहीं है। पिछले एक महीने में यह 36% बढ़ा है, छह महीने में 176% और एक साल में 1400% की छलांग लगाई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पांच साल में यह 77,000% का रिटर्न दे चुका है। कंपनी का रेवेन्यू करीब ₹160 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹16 करोड़ से ज्यादा है।

10 हजार से बने 77 लाख

पांच साल पहले इस कंपनी के एक शेयर की कीमत सिर्फ ₹0.96 थी, जो अब ₹743 से ऊपर पहुंच चुकी है। अगर किसी ने उस समय ₹10,000 का निवेश किया होता, तो आज उसकी वैल्यू करीब ₹77.40 लाख होती। वहीं, ₹1 लाख का निवेश आज लगभग ₹7.74 करोड़ में बदल गया होता।

क्या है एक्सपर्ट की राय

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कंपनी इसी ग्रोथ ट्रैक पर बनी रही, तो आने वाले समय में यह शेयर निवेशकों को और भी ज्यादा कमाई करा सकता है। हालांकि, तेजी के बाद इसमें वोलैटिलिटी भी देखने को मिल सकती है।

क्या करती है कंपनी

साल 1983 में स्थापित सौभाग्य मर्केंटाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। यह सड़कें बनाने, कोयला और पत्थर जैसे खनिज निकालने, स्टील बनाने और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मशीनें किराए पर देने का काम करती है। कंपनी सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह की प्रोजेक्ट में हिस्सा लेती है।