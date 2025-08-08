scorecardresearch
Newsशेयर बाज़ारछोटी कंपनी ने बनी पैसे छापने वाली मशीन, 5 साल में दिया 77,000% रिटर्न; 1 लाख लगाने वाले हो गए करोड़पति

छोटी कंपनी ने बनी पैसे छापने वाली मशीन, 5 साल में दिया 77,000% रिटर्न; 1 लाख लगाने वाले हो गए करोड़पति

Multibagger Share: Sobhagya Mercantile Ltd के शेयर पैसे छापने वाली मशीन बन गई है। कंपनी के शेयर ने पांच साल में 77,000 फीसदी का रिटर्न दिया है।

Priyanka Kumari
Delhi,UPDATED: Aug 8, 2025 17:14 IST
Multibagger stock
Multibagger stock

स्टॉक मार्केट में अक्सर कहा जाता है कि जितनी छोटी कंपनी होती है उतना बड़ा सरप्राइज मिलता है। सौभाग्य मर्केंटाइल लिमिटेड (Sobhagya Mercantile Ltd.) ने इस कहावत को सच कर दिखाया है। ₹625 करोड़ मार्केट कैप वाली इस स्मॉलकैप कंपनी ने निवेशकों को ऐसा मल्टीबैगर रिटर्न दिया है कि लोग हैरान रह गए।

सम्बंधित ख़बरें

लगातार नए रिकॉर्ड

पिछले एक महीने से इस शेयर में लगातार अपर सर्किट लग रहा है और यह हर दिन नया ऑल टाइम हाई बना रहा है। शुक्रवार को यह स्टॉक BSE पर ₹743.80 पर खुला और मार्केट खुलते ही 5% चढ़कर अपर सर्किट पर पहुंच गया। यह इसका अब तक का सबसे ऊंचा स्तर है।

रिटर्न जिसने बदली किस्मत

सौभाग्य मर्केंटाइल का रिटर्न चार्ट किसी सपने से कम नहीं है। पिछले एक महीने में यह 36% बढ़ा है, छह महीने में 176% और एक साल में 1400% की छलांग लगाई है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि पांच साल में यह 77,000% का रिटर्न दे चुका है। कंपनी का रेवेन्यू करीब ₹160 करोड़ और नेट प्रॉफिट ₹16 करोड़ से ज्यादा है।

10 हजार से बने 77 लाख

पांच साल पहले इस कंपनी के एक शेयर की कीमत सिर्फ ₹0.96 थी, जो अब ₹743 से ऊपर पहुंच चुकी है। अगर किसी ने उस समय ₹10,000 का निवेश किया होता, तो आज उसकी वैल्यू करीब ₹77.40 लाख होती। वहीं, ₹1 लाख का निवेश आज लगभग ₹7.74 करोड़ में बदल गया होता।

क्या है एक्सपर्ट की राय

एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर कंपनी इसी ग्रोथ ट्रैक पर बनी रही, तो आने वाले समय में यह शेयर निवेशकों को और भी ज्यादा कमाई करा सकता है। हालांकि, तेजी के बाद इसमें वोलैटिलिटी भी देखने को मिल सकती है।

क्या करती है कंपनी

साल 1983 में स्थापित सौभाग्य मर्केंटाइल इन्फ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में काम करती है। यह सड़कें बनाने, कोयला और पत्थर जैसे खनिज निकालने, स्टील बनाने और बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए मशीनें किराए पर देने का काम करती है। कंपनी सरकारी और प्राइवेट, दोनों तरह की प्रोजेक्ट में हिस्सा लेती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Aug 8, 2025