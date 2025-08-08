इस टाटा स्टॉक में आ सकती है 14% की तेजी! टाटा ग्रुप का ये शेयर JM Financial का टॉप पिक
कंपनी ने बीते गुरुवार को Q1 FY26 रिजल्ट को जारी किया था जिसके बाद आज घरेलू ब्रोकरेज फर्म जेएम फाइनेंशियल (JM Financial) ने आज अपनी रिपोर्ट में टाइटन के शेयर में 14.2% के अपसाइड की भविष्यवाणी की है।
Tata Stock: टाटा ग्रुप की जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी टाइटन कंपनी लिमिटेड (Titan Company Ltd.) के शेयरो में आज 2% की तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक आज 3449 रुपये पर खुला था और आज इसने अपना अब तक इंट्राडे हाई 3488.80 रुपये को टच किया है।
Titan पर JM Financial की रिपोर्ट
ब्रोकरेज ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि टाइटन की कमाई में 17% की सालाना बढ़ोतरी (बिना बुलियन के) हुई है, जिसमें ज्वेलरी से 17% (12% लाइक-फॉर-लाइक) और वॉच सेगमेंट से 24% ग्रोथ देखने को मिली। सभी बिजनेस सेगमेंट में मुनाफे में सुधार एक बड़ी अच्छी बात रही, भले ही ₹1 अरब का एक बार का फायदा था जो आगे नहीं रहेगा।
ज्वेलरी का EBIT मार्जिन करीब 11% रहा (जिसमें हेजिंग से 0.5% का फायदा शामिल है), हालांकि महंगे स्टोन वाली ज्वेलरी की बिक्री में थोड़ी कमी (लगभग 200bps) आई है। अच्छी बात यह रही कि अंतरराष्ट्रीय ज्वेलरी कारोबार पहली बार मुनाफे में आया है।
वॉच सेगमेंट का EBIT मार्जिन भी अच्छा रहा- करीब 18.5% (जिसमें से 400bps का फायदा रीवैल्यूएशन से मिला)। वहीं अन्य सेगमेंट्स में घाटा घटा है, जिससे साफ है कि कंपनी अब हर सेगमेंट में ग्रोथ और मुनाफे दोनों पर फोकस कर रही है।
ब्रोकरेज ने आगे कहा कि Q1 में नए स्टोर खोलने की रफ्तार थोड़ी धीमी रही, लेकिन कंपनी त्योहारी सीजन से पहले नए स्टोर्स खोलने की अच्छी योजना बना रही है। हालांकि सोने की कीमतों में तेजी और पिछले साल कस्टम ड्यूटी कट के कारण बने हाई बेस की वजह से आने वाले क्वार्टर में ग्रोथ थोड़ी प्रभावित हो सकती है।
इससे निपटने के लिए कंपनी ने कई कदम उठाए हैं जैसे: 'फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स' को पहले ला रही है, पुराने ग्राहकों को टारगेट कर रही है, हर खरीदी में ज्यादा सामान बेचने की कोशिश कर रही है और 9 कैरेट की ज्वेलरी शुरू की है ताकि कीमतें किफायती लगें।
ब्रोकरेज ने कहा कि मैनेजमेंट ने ज्वेलरी के लिए 11-11.5% EBIT मार्जिन बनाए रखने की बात कही है और वॉच सेगमेंट के मार्जिन को मिड-टीन्स में रहने की उम्मीद जताई है।
Titan Share Price Target
जेएम फाइनेंशियल ने इस स्टॉक पर BUY की रेटिंग बनाए रखते हैं और इसका टारगेट प्राइस ₹3,900 रखा है। ब्रोकरेज ने कहा कि Titan अब भी कंज्यूमर सेक्टर में हमारी टॉप चॉइस बनी हुई है।
Titan Share Price
खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर सुबह 11:50 बजे तक बीएसई पर 1.87% या 63.80 रुपये चढ़कर 3478.75 रुपये पर ट्रेड कर रहा था तो वहीं एनएसई पर स्टॉक 1.83% या 62.50 रुपये की तेजी के साथ 3,478.20 रुपये पर कारोबार कर रहा था।