Kalyan Jewellers Share Price: जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर की कंपनी, कल्याण ज्वैलर्स इंडिया लिमिटेड (Kalyan Jewellers India Ltd) के शेयरों में आज 9% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है।

स्टॉक में यह गिरावट कंपनी के मजबूत तिमाही के बावजूद आई है। बीते गुरुवार को कंपनी ने जून तिमाही (Q1 FY26) के वित्तीय नतीजों को जारी करते हुए बताया कि उसका कंसो नेट प्रॉफिट 49% बढ़कर 264 करोड़ रुपये रहा जो एक साल पहले की अवधि में यह 178 करोड़ रुपये था। कंपनी का परिचालन राजस्व 7,268 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 5,528 करोड़ रुपये से 31% अधिक है।

क्यों गिरा स्टॉक?

कल्याण ज्वैलर्स इंडिया के शेयर शुक्रवार को बीएसई पर 9.4% गिरकर 534.95 रुपये के दिन के निचले स्तर पर आ गए, क्योंकि कंपनी ने राजस्व में 31% वार्षिक वृद्धि दर्ज की, लेकिन फ्रेंचाइजी स्टोर्स से बढ़ते मिश्रण के कारण भारत के कारोबार के लिए ग्रौस मार्जिन 60 बीपीएस एनुअल घटकर 13.6% रह गया।

खबर लिखे जानें तक कंपनी का शेयर आज सुबह 10:20 बजे तक एनएसई पर 6.93% या 40.95 रुपये गिरकर 550 रुपये पर कारोबार कर रहा था तो वहीं बीएसई पर स्टॉक 6.86% या 40.50 रुपये टूटकर 550.25 रुपये पर ट्रेड कर रहा था।

ब्रोकरेज की क्या है राय?

आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज ने कंपनी के लिए FY25-FY27E के दौरान रेवेन्यू में 28%, EBITDA में 33% और नेट प्रॉफिट में 51% की एनुअल CAGR का अनुमान बरकरार रखा है।

ब्रोकरेज ने Add रेटिंग के साथ ₹670 का टारगेट प्राइस दिया है।

मोतिलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज़ (MOFSL) ने कहा कि नए फ्रैंचाइज मॉडल के सफल विस्तार (करीब 40% राजस्व योगदान) और गैर-दक्षिण बाजारों में मजबूत पकड़ के साथ कल्याण ने इंडस्ट्री में अग्रणी ब्रांड के रूप में अपनी स्थिति मजबूत की है। कंपनी का नॉन-साउथ विस्तार ‘स्टडेड ज्वैलरी’ के हिस्से में सुधार ला रहा है और एसेट-लाइट मॉडल मजबूत कैश फ्लो, लोन भुगतान और ब्याज लागत में कमी के जरिए प्रॉफिटैबिलिटी बढ़ा रहा है।

MOFSL को उम्मीद है कि FY25-FY28E के दौरान सेल में 21%, EBITDA में 17% और नेट प्रॉफिट में 21% CAGR से वृद्धि होगी। ब्रोकरेज ने BUY रेटिंग देते हुए इसका टारगेट प्राइस 700 रुपये का दिया है।