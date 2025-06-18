Dividend Stock: शेयर बाजार में वेदांता (Vedanta) को डिविडेंडकिंग भी कहा जाता है। अनिल अग्रवाल की कंपनी समय-समय पर डिविडेंड का तोहफा देती है। कंपनी ने एक बार फिर से निवेशकों के लिए डिविडेंड का एलान किया है। कंपनी के शेयर का प्राइस 18 जून 2025 को करीब 455.85 रुपये प्रति शेयर के आस-पास था।

वित्त वर्ष का पहला डिविडेंड (Vedanta Dividend)

कंपनी चालू कारोबारी साल यानी FY26 का पहला अंतरिम डिविडेंड दे रही है। कंपनी हर शेयर पर 6 रुपये का डिविडेंड देगी। 17 जून 2025 को हुए कंपनी के बोर्ड मीटिंग में डिविडेंड को मंजूरी मिल गई।

कंपनी ने बताया कि वह शेयरधारकों को लगभग 2,737 करोड़ रुपये का डिविडेंड देगी। बता दें कि यह डिविडेंड ₹1 फेस वैल्यू वाले शेयर पर मिलेगा।

कब है रिकॉर्ड डेट (Vedanta Dividend Record Date)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग से मिली जानकारी के अनुसार कंपनी ने डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट 24 जून 2025 निर्धारित किया है। इसका मतलब है कि 24 जून 2025 को जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में कंपनी के स्टॉक होंगे उन्हें ही अंतरिम लाभांश मिलेगा। बता दें कि डिविडेंड की पेमेंट नियमों में दिए गए समय के भीतर की जाएगी।

वेदांता बेच रही अपनी हिस्सेदारी

17 जून को हुई बोर्ड मीटिंग में ब्लॉक डील पर भी फैसला लिया गया है। वेदांता अपनी 1.6 फीसदी की हिस्सेदारी बेच रही है। कंपनी हिंदुस्तान जिंक से अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। इस ब्लॉक डील से कंपनी को 3.028 करोड़ रुपये मिलेंगे।

हाल ही में हिंदुस्तान जिंक ने डिविडेंड का एलान किया था। कंपनी ने 10 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दिया था। इस डिविडेंड का लाभ वेदांता को भी मिलेगा। वेदांता को डिविडेंड के तौर पर ₹2,679.54 करोड़ मिलेंगे।

कैसी है शेयर की परफॉर्मेंस (Vedanta Share Performance)

वेदांता के शेयर ने निवेशकों को काफी अच्छा रिटर्न दिया है। BSE की वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार वेदांता का एम-कैप ₹1,78,548.32 करोड़ है।

BSE Analytics के मुताबिक, पिछले एक महीने में शेयर 3.56 फीसदी चढ़ा है। वहीं, बीते 6 महीने में स्टॉक में 8 फीसदी की गिरावट आई है। शेयर ने दो साल में 62 फीसदी का रिटर्न दिया। पांच साल में शेयर ने 327 फीसदी का शानदार रिटर्न दिया है।