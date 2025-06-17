scorecardresearch
BT TV
SIGN IN
Dark Mode
Newsशेयर बाज़ारआ गया पैसे कमाने का शानदार मौका, ये कंपनी देगी हर शेयर पर ₹50 का डिविडेंड

आ गया पैसे कमाने का शानदार मौका, ये कंपनी देगी हर शेयर पर ₹50 का डिविडेंड

IndiaMART Intermesh Dividend: शेयर बाजार के निवेशकों के लिए बड़ी खबर है। बाजार में लिस्टिड कंपनियों में से एक कंपनी डिविडेंड देगी। कंपनी के बोर्ड मेंबर ने डिविडेंड पर मंजूरी दे दी है।

Advertisement
Priyanka Kumari
Priyanka Kumari
New Delhi,UPDATED: Jun 17, 2025 11:14 IST
Dividend Stock

नोएडा बेस्ड कंपनी IndiaMART InterMESH ने अपने निवेशकों को बड़ा तोहफा दिया है। 16 जून 2025 को हुई कंपनी की Annual General Meeting (AGM) में हर शेयर पर ₹50 डिविडेंड (IndiaMART dividend 2025) देने के फैसले पर अंतिम मुहर लगा दी गई। 

इस खबर के बाद आज कंपनी के शेयर में 1 फीसदी की तेजी आई। 11 बजे के करीब कंपनी के स्टॉक 0.13 फीसदी की तेजी के साथ ₹2,493.70 प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।  

advertisement

सम्बंधित ख़बरें

IndiaMART InterMESH Dividend

कंपनी शेयरधारकों को टोटल ₹50 का डिविडेंड दे रही है। कंपनी 30 रुपये का सामान्य डिविडेंड दे रही है। इसी के साथ 20 रुपये का स्पेशल डिविडेंड भी दे रही है। 

IndiaMART InterMESH Dividend Record Date

कंपनी ने डिविडेंड का रिकॉर्ड डेट 6 जून 2025 तय किया था। इसका मतलब है कि जिन निवेशकों के डीमैट अकाउंट में 6 जून तक कंपनी के स्टॉक थे, उन्हें ही डिविडेंड का लाभ मिलेगा। बता दें कि इन शेयरधारकों को हर शेयर पर 50 रुपये का डिविडेंड मिलेगा। यानी,अगर किसी निवेशक के पास 1 लाख शेयर हैं, तो उन्हें कुल ₹50 लाख का डिविडेंड मिलेगा।

बता दें कि अप्रैल के आखिरी में कंपनी ने डिविडेंड का एलान कर दिया था। अब बोर्ड से मंजूरी मिलने के बाद योग्य निवेशकों के अकाउंट में जल्द ही डिविडेंड ट्रांसफर कर दिया जाएगा।

क्या काम करती है कंपनी

IndiaMART भारत की सबसे बड़ी B2B (Business-to-Business Marketplace) कंपनी है। यह अलग-अलग इंडस्ट्री के खरीदारों और विक्रेताओं को एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जोड़ती है। यह प्लेटफॉर्म कंपनियों को एक-दूसरे के साथ आसानी से प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की खरीद-फरोख्त करने में मदद करता है।

IndiaMART Share Performance

IndiaMART शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो साल 2025 की शुरुआत से अब तक कंपनी ने करीब 9% का रिटर्न दिया है। हालांकि, एक साल में स्टॉक ने2.5% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं, पांच साल में कंपनी ने 116.56% का जबरदस्त रिटर्न दिया है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे किसी भी तरह से इंवेस्टमेंट सलाह के रूप में नहीं माना जाना चाहिए। BT Bazaar अपने पाठकों और दर्शकों को पैसों से जुड़ा कोई भी फैसला लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकारों से सलाह लेने का सुझाव देता है।
Edited By:
Priyanka Kumari
Published On:
Jun 17, 2025